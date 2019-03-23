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Huawei показала новий флагман із чотирма камерами

Новини » Телеком & IT    23.03.2019 - 04:25
Huawei показала новий флагман із чотирма камерами
Фото: Huawei (vox-cdn.com)

Компанія показала фото моделі P30

Компанія Huawei на своєму сайті опубліковала дані про новий флагман P30,  який матиме чотири камери. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Verge.

Камера нового флагмана вміщує основний 40-мегапіксельний датчик, оточений 10-кратним зум-об'єктивом, надширококутним об'єктивом і ToF-камери для вимірювання відстані до об'єкта. 

У новому смартфоні буде покращений нічний запис відео. Крім того, користувачі використовувати поперемінно ширококутну і зум-перспективу у ході запису відео. 

Це зроблено для того, щоб можна було знімати об’єкти, котрі швидко рухаються, на відстані, де занадто легко втратити відстеження того, де вони знаходяться.

Проте Huawei поки не уточнює, як працюватиме запис в такому режимі - чи буде відео записуватися через обидва канали одночасно, чи доведеться обирати між режимами.

До появи інформації на сайті фахові випадання писали, що модель P30 можуть укомплектувати 6-дюймовим OLED-дисплеєм, а топовий P30 матиме аналогічний дисплей розміром 6,5 дюйма. 

Також моделі P30 і P30 Pro повинні укомплектувати топовим 7-нм процесором Huawei HiSilicon Kirin 980. Однак усі офіційні подробиці щодо гаджетів стануть відомі наступного тижня, 26 березня. Huawei анонсує моделі P30 і P30 Pro на спеціальному заході в Парижі.

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Нагадаємо, раніше компанія Samsung представила нові флагманські смартфони, серед яких - Samsung Galaxy Fold, який оснащений першим в світі гнучким безрамковий екраном Infinity Flex Display.

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