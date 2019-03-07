Huawei подала до суду на уряд США

Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

У компанії стверджують, що жодних доказів порушення закону їй висунуто не було

Китайська компанія Huawei Technologies подала позов на владу США у федеральний суд в Техасі, оскаржуючи рішення Білого дому, що забороняє урядовим установам використовувати її обладнання з міркувань безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В Huawei заявили, що жодних доказів порушення закону їй пред'явлено не було, а значить обмеження незаконні.

Один з керівників компанії Пін Гуо вважає, що заборона на використання обладнання обмежує свободу конкуренції і шкодить американським споживачам.

"Ми чекаємо судового рішення і віримо, що воно буде на користь Huawei і всього народу США", - зазначив він.

Нагадаємо, в січні 2019 року влада США висунули офіційні звинувачення проти телекомунікаційної компанії Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської Huawei Technologies.