Huawei, DJI і не тільки: Конгресу запропонували ввести санкції проти компаній КНР

За її словами, законопроєкт до Палати представників внесли голова спецкомітету Палати представників США з протидії КПК Джон Муленаар (республіканець) і член комітетів Палати представників з податкової політики та з бюджету Джиммі Панетта (демократ).

Посол розповіла, що законопроєктом пропонується запровадити санкції проти компаній Китаю, які надають матеріальну підтримку агресії РФ проти України. Йдеться про технології подвійного призначення, оборонну співпрацю та фінансові операції.

Документ передбачає, що президент США отримає повноваження:

вводити санкції проти суб'єктів КНР, які надають матеріальну підтримку оборонно-промисловій базі та технологічному сектору Росії;

вводити санкції проти організацій КНР, залучених до військової модернізації або зловмисної кібер-діяльності;

вводити санкції проти організацій КНР, залучених до продажу зброї за кордоном.

Зокрема, під санкції можуть потрапити:

Huawei Technologies Co. Ltd - світовий гігант у сфері телекомунікацій і смартфонів.

- світовий гігант у сфері телекомунікацій і смартфонів. DJI (Shenzhen DJI Innovation Technology Co. Ltd) - світовий лідер із виробництва дронів.

- світовий лідер із виробництва дронів. Hikvision (Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd) - найбільший виробник систем відеоспостереження.

- найбільший виробник систем відеоспостереження. SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) - провідний китайський виробник мікросхем.

- провідний китайський виробник мікросхем. AVIC (Aviation Industry Corporation of China Ltd) - основна авіабудівна корпорація Китаю, ключовий гравець в ОПК.

Також законопроєкт передбачає, що протягом 180 днів після того, як він набере чинності, держсекретар, міністр фінансів і міністр оборони США мають запропонувати Конгресу запровадити санкції проти китайських оборонних, суднобудівних і авіабудівних компаній.