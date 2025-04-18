Huawei, DJI і не тільки: Конгресу запропонували ввести санкції проти компаній КНР

У Палату представників США внесли законопроєкт про санкції проти китайських компаній. Його авторами є республіканець і демократ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в США Оксану Маркарову у Facebook.
За її словами, законопроєкт до Палати представників внесли голова спецкомітету Палати представників США з протидії КПК Джон Муленаар (республіканець) і член комітетів Палати представників з податкової політики та з бюджету Джиммі Панетта (демократ).
Посол розповіла, що законопроєктом пропонується запровадити санкції проти компаній Китаю, які надають матеріальну підтримку агресії РФ проти України. Йдеться про технології подвійного призначення, оборонну співпрацю та фінансові операції.
Документ передбачає, що президент США отримає повноваження:
Зокрема, під санкції можуть потрапити:
Також законопроєкт передбачає, що протягом 180 днів після того, як він набере чинності, держсекретар, міністр фінансів і міністр оборони США мають запропонувати Конгресу запровадити санкції проти китайських оборонних, суднобудівних і авіабудівних компаній.
Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти трьох китайських компаній.
Це сталося після того, як з'явилася інформація про постачання китайської зброї в Росію.
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