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Huawei, DJI и не только: Конгрессу предложили ввести санкции против компаний КНР

Фото: Оксана Маркарова, посол Украины в США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Палату представителей США внесли законопроект о санкциях против китайских компаний. Его авторами являются республиканец и демократ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову в Facebook.

По ее словам, законопроект в Палату представителей внесли глава спецкомитета Палаты представителей США по противодействию КПК Джон Муленаар (республиканец) и член комитетов Палаты представителей по налоговой политике и по бюджету Джимми Панетта (демократ).

Посол рассказала, что законопроектом предлагается ввести санкции против компаний Китая, которые предоставляют материальную поддержку агрессии РФ против Украины. Речь о технологиях двойного назначения, оборонном сотрудничестве и финансовых операциях. 

Документ предусматривает, что президент США получит полномочия: 

  • вводить санкции против субъектов КНР, оказывающих материальную поддержку оборонно-промышленной базе и технологическому сектору России;
  • вводить санкции против организаций КНР, привлеченных к военной модернизации или злонамеренной кибер-деятельности;
  • вводить санкции против организаций КНР, привлеченных к продаже оружия за границей.

В частности, под санкции могут попасть: 

  • Huawei Technologies Co. Ltd - мировой гигант в сфере телекоммуникаций и смартфонов.
  • DJI (Shenzhen DJI Innovation Technology Co. Ltd) - мировой лидер по производству дронов.
  • Hikvision (Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd) - крупнейший производитель систем видеонаблюдения.
  • SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) - ведущий китайский производитель микросхем.
  • AVIC (Aviation Industry Corporation of China Ltd) - основная авиастроительная корпорация Китая, ключевой игрок в ОПК.

Также законопроект предусматривает, что в течение 180 дней после того, как он вступит в силу, госсекретарь, министр финансов и министр обороны США должны предложить Конгрессу ввести санкции против китайских оборонных, судостроительных и авиастроительных компаний. 

Санкции Украины против китайских компаний

Напомним, сегодня, 18 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против трех китайских компаний.

Это произошло после того, как появилась информация о поставках китайского оружия в Россию.

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