Huawei, DJI и не только: Конгрессу предложили ввести санкции против компаний КНР

По ее словам, законопроект в Палату представителей внесли глава спецкомитета Палаты представителей США по противодействию КПК Джон Муленаар (республиканец) и член комитетов Палаты представителей по налоговой политике и по бюджету Джимми Панетта (демократ).

Посол рассказала, что законопроектом предлагается ввести санкции против компаний Китая, которые предоставляют материальную поддержку агрессии РФ против Украины. Речь о технологиях двойного назначения, оборонном сотрудничестве и финансовых операциях.

Документ предусматривает, что президент США получит полномочия:

вводить санкции против субъектов КНР, оказывающих материальную поддержку оборонно-промышленной базе и технологическому сектору России;

вводить санкции против организаций КНР, привлеченных к военной модернизации или злонамеренной кибер-деятельности;

вводить санкции против организаций КНР, привлеченных к продаже оружия за границей.

В частности, под санкции могут попасть:

Huawei Technologies Co. Ltd - мировой гигант в сфере телекоммуникаций и смартфонов.

- мировой гигант в сфере телекоммуникаций и смартфонов. DJI (Shenzhen DJI Innovation Technology Co. Ltd) - мировой лидер по производству дронов.

- мировой лидер по производству дронов. Hikvision (Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd) - крупнейший производитель систем видеонаблюдения.

- крупнейший производитель систем видеонаблюдения. SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) - ведущий китайский производитель микросхем.

- ведущий китайский производитель микросхем. AVIC (Aviation Industry Corporation of China Ltd) - основная авиастроительная корпорация Китая, ключевой игрок в ОПК.

Также законопроект предусматривает, что в течение 180 дней после того, как он вступит в силу, госсекретарь, министр финансов и министр обороны США должны предложить Конгрессу ввести санкции против китайских оборонных, судостроительных и авиастроительных компаний.