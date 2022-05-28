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Яхты российских олигархов выключают систему идентификации, чтобы избежать ареста, - The Guardian

Новина українською →
Суббота 28 мая 2022 23:49
Яхты российских олигархов выключают систему идентификации, чтобы избежать ареста, - The Guardian Фото: яхты российских олигархов пытаются "уйти в тень" (ruyachts.com)
Автор: Роман Мирончук

Яхты, связанные с российскими олигархами, пострадавшими от санкций, больше не сообщают о своем местонахождении в автоматический глобальный локатор. Таким образом они хотят избежать ареста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

На прошлой неделе в лазурных водах Карибского моря была замечена яхта Alfa Nero стоимостью 95 миллионов фунтов стерлингов, которую считают связанной с российским миллиардером Андреем Гурьевым.

При этом она с 3 марта не появлялась на глобальных картах отслеживания, используемых для определения местонахождения морских судов.

Расследование показало, что это одна из как минимум шести суперяхт, связанных с российскими олигархами, находящимися под санкциями Великобритании, которые не отображаются в системах слежения. Владельцы этих яхт осознают, что рискуют стать мишенью глобальной охоты за активами российских олигархов.

По меньшей мере 13 таких яхт общей стоимостью почти 2 миллиарда фунтов стерлингов уже были конфискованы после вторжения России в Украину, от юга Франции до Фиджи. В последнем случае суперяхта Amadea, предположительно связанная с золотым миллиардером Сулейманом Керимовым, была арестована от имени США.

Аналитики сообщают об увеличении количества связанных с Россией яхт, которые отключают оборудование автоматической идентификационной системы (АИС), используемое для отслеживания крупных судов. Систему можно отключить по законным причинам, но эксперты считают, что некоторые суда таким образом хотят избежать обнаружения.

Также есть и другие дорогие яхты, которые "ушли в тень":

  • 72-метровая яхта Clio, связанная с промышленником Олегом Дерипаской, которая после вторжения отплыла из Индийского океана в Турцию. Последнее ее местонахождение было передано 18 апреля в Черном море, в пределах досягаемости российских портов Сочи и Новороссийск.
  • 70-метровая яхта Galactica Super Nova, связанная с олигархом Вагитом Алекперовым, бывшим президентом Лукойла, находящимся под санкциями. Последнее переданное местонахождение судна было 2 марта у побережья Хорватии.
  • 140-метровая яхта Ocean Victory, связанная с олигархом Виктором Рашниковым, который в последний раз сообщал о своем местонахождении на Мальдивах 1 марта.

Напомним, Китай закрыл небо захваченным Россией "Боингам" и "Аэробусам".

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