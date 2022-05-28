Яхти російських олігархів вимикають систему ідентифікації, щоб уникнути арешту, - The Guardian

Яхти, пов'язані з російськими олігархами, постраждалими від санкцій, більше не повідомляють про своє місцезнаходження в автоматичний глобальний локатор. Таким чином вони хочуть уникнути арешту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Минулого тижня в блакитних водах Карибського моря була помічена яхта Alfa Nero вартістю 95 мільйонів фунтів стерлінгів, яку вважають пов'язаною з російським мільярдером Андрієм Гур'євим.

При цьому вона з 3 березня не з'являлася на глобальних картах відстеження, використовуваних для визначення місцезнаходження морських суден.

Розслідування показало, що це одна з як мінімум шести супер'яхт, пов'язаних з російськими олігархами, що знаходяться під санкціями Великобританії, які не відображаються в системах стеження. Власники цих яхт усвідомлюють, що ризикують стати мішенню глобального полювання за активами російських олігархів.

Щонайменше 13 таких яхт загальною вартістю майже 2 мільярди фунтів стерлінгів вже були конфісковані після вторгнення Росії в Україну, від півдня Франції до Фіджі. В останньому випадку суперяхта Amadea, імовірно пов'язана з золотим мільярдером Сулейманом Керімовим, була заарештована від імені США.

Аналітики повідомляють про збільшення кількості пов'язаних з Росією яхт, які відключають обладнання автоматичної ідентифікаційної системи (АІС), що використовується для відстеження великих суден. Систему можна відключити з законних причин, але експерти вважають, що деякі судна таким чином хочуть уникнути виявлення.

Також є й інші дорогі яхти, які "пішли в тінь":