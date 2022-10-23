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Хтось хоче вмиротворити агресора? Подоляк різко відповів на заяву Саркозі щодо допомоги ЄС Україні

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Офісі президента засудили позицію колишнього президента Франції Ніколя Саркозі щодо витрачання коштів Європейського Союзу на закупівлю зброї для боротьби України проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Засуджений за корупцію автор концепції "дозвольте РФ вбивати під обіцянки більше так не робити" висловив "експертну думку" щодо ru-агресії в Україні. На жаль, саме позиція Ніколя Саркозі щодо Грузії в 2008 переконала Путіна у слабкості Європи. Хтось знову хоче вмиротворити агресора?" - написав Подоляк.

Зазначимо, що Саркозі в інтерв'ю французькій газеті розкритикував політику ЄС щодо закупівлі зброї для України. За його словами, Євросоюз "танцює на краю вулкана". Він також не розуміє, чому голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає себе компетентною у питаннях закупівель озброєнь та зовнішньої політики.

Зазначимо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що під час широкомасштабної війни Росії проти України європейські політики змінювали наративи про переговори з Москвою.

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Ірина ПодолякЕвросоюз