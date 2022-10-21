Єрмак розповів про заклики європейських політиків до переговорів із Кремлем

Під час широкомасштабної війни наративи про мир з Москвою змінювали забарвлення. Наразі в тренді заклик: "Україна має припинити звільнення своїх територій, щоб запобігти новій світовій війні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в колонці для Washington Post .

"Це вже не перший раз. З початку війни в лютому наратив змінився з "Україна повинна зникнути, щоб росія могла заспокоїтися" на "Україна повинна здатися, щоб Європа могла залишитися в теплі". Тепер наратив став "Україна має припинити звільнення своїх територій, щоб запобігти новій світовій війні". Нас це не влаштовує", - зазначив Єрмак.

За його словами, Україна прагне миру, але на відомих світові умовах.

"Ми неодноразово їх озвучували. Президент Володимир Зеленський сказав просто: покарання за злочин агресії; захист "права на життя, свободу та... безпеку", відновлення безпеки та територіальної цілісності України; гарантії безпеки; і рішучість світової спільноти реалізувати цю програму", - додав керівник ОП.

Він також наголосив на тому, що з 2014 року, коли Росія захопила Крим, українці чують заклики до мирного примирення та дипломатії.

"Нам кажуть, що пора припинити кровопролиття, ніби ми самі хочемо воювати. Нам радять ставити на перше місце інтереси людства, ніби ми погрожуємо світу ядерним апокаліпсисом", - зазначив він.

На його думку, колишні та нинішні політики та впливові бізнесмени закликають до переговорів із Кремлем. Заради миру. Заради світу. Заради людства. Але не заради України й справедливості, завершив Єрмак.