ua en ru
Ср, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Хто змінить Драпатого? Зеленський відповів, чи є кандидат

Середа 04 червня 2025 17:49
UA EN RU
Хто змінить Драпатого? Зеленський відповів, чи є кандидат Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський ще думає над кандидатурою на посаду командувача Сухопутних військ після звільнення Михайла Драпатого.

Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.

У глави держави запитали, чи визначився він із кандидатурою на посаду командувача Сухопутних військ.

"Не визначився", - коротко відповів він.

Звільнення Драпатого

Нагадаємо, вчора, 3 червня, президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив Михайла Драпатого з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.

Драпатий сам подав заяву на звільнення після того, як росіяни вдарили по полігону Сухопутних військ, унаслідок чого були загиблі та поранені.

При цьому іншим указом глава української держави призначив Драпатого командувачем Об'єднаних сил.

Як зазначив міністр оборони України Рустем Умеров, новий командувач Сухопутних військ зосередиться тільки "на питаннях генерації наших сил рекрутингу, мобілізації, підготовці військових".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
NEWS
Вперше без глави Пентагону. Що відомо про 28-му зустріч союзників на "Рамштайні"
Вперше без глави Пентагону. Що відомо про 28-му зустріч союзників на "Рамштайні"
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках