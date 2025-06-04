Кто сменит Драпатого? Зеленский ответил, есть ли кандидат

Президент Украины Владимир Зеленский еще думает над кандидатурой на должность командующего Сухопутных войск после увольнения Михаила Драпатого.

Как передает РБК-Украина , об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Не определился", - коротко ответил он.

У главы государства спросили, определился ли он с кандидатурой на должность командующего Сухопутными войсками.

Увольнение Драпатого

Напомним, вчера, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Михаила Драпатого с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Драпатый сам подал заявление на увольнение после того, как россияне ударили по полигону Сухопутных войск, в результате чего были погибшие и раненые.

При этом другим указом глава украинского государства назначил Драпатого командующим Объединенных сил.

Как отметил министр обороны Украины Рустем Умеров, новый командующий Сухопутных войск сосредоточится только "на вопросах генерации наших сил рекрутинга, мобилизации, подготовке военных".

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