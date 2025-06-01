Хто зіграє в УПЛ наступного сезону? Сьогодні вирішальні матчі плей-офф: розклад та де дивитися

Сьогодні визначиться остаточний склад учасників української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Два останніх місця в еліті будуть розіграні в матчах-відповідях плей-офф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Де і коли пройдуть матчі

Першими на поле вийдуть футболісти полтавської "Ворскли" та "Кудрівки", що представляє однойменне село на Чернігівщині. Поєдинок стартує о 13:00 на арені імені Бутовського в Полтаві.

У першому матчі, що відбувся в Києві, полтавці мали відчутну перевагу та комфортний розрив у рахунку в два м'ячі. Але в кінці зустрічі розслабилися та пропустили один гол у відповідь. Рахунок 2:1 не гарантує команді Юрія Максимова спокійного життя у грі-відповіді.

"Металіст 1925" у першій зустрічі здолав "Лівий Берег" на виїзді – 1:0. Команда зробила крок до повернення в еліту, звідки вона вибула рік тому.

Матч-відповідь – для харків'ян номінально домашній, хоча пройде на тій ж арені, де суперники зіграли вперше. Команди знову вийдуть на поле стадіону "Лівий Берег" у Київській області. Початок зустрічі – о 15:30.

Плей-офф за право грати в УПЛ, матчі-відповіді

Неділя, 1 червня

13:00, "Ворскла" – "Кудрівка" (перший матч - 2:1)

15:30, "Металіст 1925" – "Лівий Берег" (перший матч - 1:0)

Де дивитися ігри плей-фф

Поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.