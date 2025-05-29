ua en ru
Чт, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Динамо" пригадало всі голи Ваната: топ-моменти найкращого бомбардира УПЛ (відео)

Київ, Четвер 29 травня 2025 12:33
UA EN RU
"Динамо" пригадало всі голи Ваната: топ-моменти найкращого бомбардира УПЛ (відео) Фото: Владислав Ванат вдруге поспіль став найкращим бомбардиром УПЛ (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Підсумовуючи тріумфальний сезон, київське "Динамо" пригадало усі 17 забитих голів найкращого форварда команди Владислава Ваната в чемпіонаті української Прем'єр-ліги, що завершився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал столичного клубу.

Як забивав найкращий бомбардир

23-річний нападник провів у сезоні УПЛ 26 матчів (на полі був – 2 146 хвилин) і забив 17 голів. У середньому це – 0,7 м'яча за гру, або один гол за 126 хвилин.

У трьох матчах УПЛ Ванат відзначився дублями. А в грі першого кола проти "Інгульця" (5:2) – своєрідним хет-триком з результативних дій: до двох голів додав один асист. Загалом в сезоні УПЛ футболіст записав на свій рахунок 4 асисти.

Ванат вдруге поспіль став найкращим бомбардиром національної футбольної першості. У минулому році він тріумфував з 14-ма голами в активі.

&quot;Динамо&quot; пригадало всі голи Ваната: топ-моменти найкращого бомбардира УПЛ (відео)

Ванат у сезоні-2024/25

Якщо ж згадати не тільки УПЛ, а й інші турніри, на рахунку Ваната в сезоні за клуб – 21 гол і 9 асистів у 45-ти поєдинках. Крім чемпіонату, він двічі відзначився в кваліфікації Ліги чемпіонів, та по одному разу – в Лізі Європи та Кубку України.

Також у сезоні він провів чотири матчі за національну збірну України, в яких забив два голи. Нападник відзначився в поєдинках Ліги націй: проти Чехії (2:3) у груповому раунді та Бельгії (3:1) – у плей-офф.

Раніше Ванат, Бражко та інші потрапили до складу молодіжної збірної України перед Євро-2025.

Також стали відомі всі потенційні суперники "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол УПЛ Динамо
NEWS
"Меморандум" у Стамбулі? Що відомо про другий раунд переговорів Росії та України
"Меморандум" у Стамбулі? Що відомо про другий раунд переговорів Росії та України
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів