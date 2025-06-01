Кто сыграет в УПЛ в следующем сезоне? Сегодня решающие матчи плей-офф: расписание и где смотреть

Сегодня определится окончательный состав участников украинской Премьер-лиги сезона-2025/26. Два последних места в элите будут разыграны в ответных матчах плей-офф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Где и когда пройдут матчи

Первыми на поле выйдут футболисты полтавской "Ворсклы" и "Кудривки", представляющей одноименное село на Черниговщине. Поединок стартует в 13:00 на арене имени Бутовского в Полтаве.

В первом матче, состоявшемся в Киеве, полтавчане имели ощутимое преимущество и комфортный разрыв в счете в два мяча. Но в конце встречи расслабились и пропустили один гол в ответ. Счет 2:1 не гарантирует команде Юрия Максимова спокойной жизни в ответной игре.

"Металлист 1925" в первой встрече одолел "Левый Берег" на выезде - 1:0. Команда сделала шаг к возвращению в элиту, откуда она выбыла год назад.

Ответный матч - для харьковчан номинально домашний, хотя пройдет на той же арене, где соперники сыграли впервые. Команды вновь выйдут на поле стадиона "Левый Берег" в Киевской области. Начало встречи - в 15:30.

Плей-офф за право играть в УПЛ, ответные матчи

Воскресенье, 1 июня

13:00, "Ворскла" - "Кудривка" (первый матч - 2:1)

15:30, "Металлист 1925" - "Левый Берег" (первый матч - 1:0)

Где смотреть игры плей-фф

Поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.