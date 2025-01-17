Хто зі студентів звільнятиметься від проходження БЗВП: відповідь Міноборони

Існує декілька умов за яких студенти звільнятимуться від проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Одна з них, це непридатність до військової служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Міністерства оборони України, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника в ефірі телемарафону.
За словами Мельника, від проходження БЗВП звільнятимуться:
З 1 вересня 2025-го у програмі студентів буде базова загальновійськова підготовка. Для чоловіків вона буде обов'язковою, а для жінок - добровільною. Мова йде про студентів, які навчаються на денній або дуальній формах здобуття освіти.
Тим часом Міноборони пояснило, як проходитиме БЗВП. Вона складатиметься із теоретичного та практичного курсів.
Детальніше про БЗВП - в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.