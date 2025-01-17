Хто зі студентів звільнятиметься від проходження БЗВП: відповідь Міноборони

БЗВП для студентів

З 1 вересня 2025-го у програмі студентів буде базова загальновійськова підготовка. Для чоловіків вона буде обов'язковою, а для жінок - добровільною. Мова йде про студентів, які навчаються на денній або дуальній формах здобуття освіти.

Тим часом Міноборони пояснило, як проходитиме БЗВП. Вона складатиметься із теоретичного та практичного курсів.

Детальніше про БЗВП - в матеріалі РБК-Україна.

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