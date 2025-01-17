Кто из студентов будет освобождаться от прохождения БОВП: ответ Минобороны

БОВП для студентов

С 1 сентября 2025-го в программе студентов будет базовая общевойсковая подготовка. Для мужчин она будет обязательной, а для женщин - добровольной. Речь идет о студентах, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования.

Между тем Минобороны объяснило, как будет проходить БОВП. Она будет состоять из теоретического и практического курсов.

Подробнее о БОВП- в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.