Хто зі студентів українських вишів може виїздити за кордон під час війни

Хто зі студентів може виїздити за кордон

За останні кілька років в Україні запроваджена достатньо широка система академічної мобільності, і наші студенти, мають можливість один семестр провести за кордоном. Це насправді додає дуже багато для соціалізації, зазначає Винницький.

"Це не всі студенти. Потрапити на академічну мобільність можна переважно за конкурсом. Але зараз достатньо суттєва кількість наших студентів виїжджають на один семестр за кордон. Ми так само дозволяємо нашим науково-педагогічним працівникам, викладачам, їздити на конференції, на різного роду підвищення кваліфікації", – описує він ситцацію.

Він додав, що впродовж останніх 2 років Міносвіти підписало більше чотирьох тисяч таких дозволів.

"І ми маємо 8 випадків осіб, які не повернулися вчасно. Ви самі розумієте, 8 людей із більше ніж 4 тисяч – це мізерна частина. Я надзвичайно пишаюся тим, що наші викладачі підвищують кваліфікації, ростуть в професії, регулярно спілкуються очно зі своїми західними колегами, обмінюються досвідом. Це підвищує якість нашої освіти і підвищує якість наших наукових досліджень", – каже Винницький.

Хто з чоловіків може виїздити за кордон під час мобілізації

Під час мобілізації та воєнного стану в Україні більшість чоловіків із відстрочкою мають можливість виїжджати за кордон, але не всі категорії, зазначало РБК-Україна раніше.

Окрім чоловіків до 18 років і старших за 60, за кордон можуть також виїжджати переважна частина тих, хто має право на відстрочку. При цьому вимоги до документів для перетину кордону різняться.

Зокрема, право виїзду мають: чоловіки з інвалідністю, ті, хто супроводжує одного з батьків із першою або другою групою інвалідності, чоловіки, які мають на утриманні трьох неповнолітніх дітей, батьки неповнолітніх дітей з інвалідністю, а також інші категорії. Кожна з цих ситуацій має свої особливості щодо виїзду і треба підготувати пакет докумнетів.

Список категорій чоловіків від 18 до 60 років, які можуть законно виїздити за кордон під час воєнного стану, вказаний у Постанові №57 Кабінету міністрів. В ній же можна ознайомитись з тим, які саме документи потрібні для виїзду чоловіків кожної з категорій.

Також актуальну інформацію по правилахх виїзду підкажуть на гарячій лінії Державної прикордонної служби України за номером 1598.