Кто из студентов украинских вузов может выезжать за границу во время войны

Кто из студентов может выезжать за границу

За последние несколько лет в Украине введена достаточно широкая система академической мобильности, и наши студенты имеют возможность один семестр провести за рубежом. Это на самом деле добавляет очень много для социализации, отмечает Винницкий.

"Это не все студенты. Попасть на академическую мобильность можно преимущественно по конкурсу. Но сейчас достаточно существенное количество наших студентов выезжают на один семестр за границу. Мы так же позволяем нашим научно-педагогическим работникам, преподавателям, ездить на конференции, на разного рода повышение квалификации", – описывает он ситуацию.

Он добавил, что в течение последних 2 лет Минобразования подписало более четырех тысяч таких разрешений.

"И мы имеем 8 случаев лиц, которые не вернулись вовремя. Вы сами понимаете, 8 человек из более чем 4 тысяч – это мизерная часть. Я очень горжусь тем, что наши преподаватели повышают квалификации, растут в профессии, регулярно общаются очно со своими западными коллегами, обмениваются опытом. Это повышает качество нашего образования и повышает качество наших научных исследований", – говорит Винницкий.

Кто из мужчин может выезжать за границу во время мобилизации

Во время мобилизации и военного положения в Украине большинство мужчин с отсрочкой имеют возможность выезжать за границу, но не все категории, отмечало РБК-Украина ранее.

Кроме мужчин до 18 лет и старше 60, за границу могут также выезжать большая часть тех, кто имеет право на отсрочку. При этом требования к документам для пересечения границы различаются.

В частности, право выезда имеют: мужчины с инвалидностью, те, кто сопровождает одного из родителей с первой или второй группой инвалидности, мужчины, имеющие на иждивении трех несовершеннолетних детей, родители несовершеннолетних детей с инвалидностью, а также другие категории. Каждая из этих ситуаций имеет свои особенности по выезду и надо подготовить пакет документов.

Список категорий мужчин от 18 до 60 лет, которые могут законно выезжать за границу во время военного положения, указанный в Постановлении №57 Кабинета министров. В нем же можно ознакомиться с тем, какие именно документы нужны для выезда мужчин каждой из категорий.

Также актуальную информацию по правилам выезда подскажут на горячей линии Государственной пограничной службы Украины по телефону 1598.