Хто здивував, а хто провалився: головне про сезон УПЛ-2024/25

Завершився 34-й чемпіонат України з футболу. Попри все, він був достатньо цікавим. Інтриги зберігались до останніх турів, а деякі підсумки сезону виявилися доволі несподіваними.
РБК-Україна відзначає головних героїв та невдах турніру української Прем'єр-ліги.
(фото: ФК "Динамо")
Команда Олександра Шовковського провела феноменальний чемпіонський сезон, завершивши турнір з 30-ма матчами без поразок (20 перемог, 10 нічиїх). Кияни підняли планку рекорду перемог в національній першості до 17-ти титулів. А, враховуючи 13 тріумфів у часи СРСР, здобули 30-те чемпіонство в історії клубу.
(фото: ФК "Олександрія")
Клуб з Кіровоградщини під керівництвом Руслана Ротаня досяг найбільшої вершини в своїй історії, здобувши "срібло" чемпіонату України. До цього найкращим показником "Олександрії" була "бронза" в сезоні-2018/19. Команда до останнього боролася за титул з "Динамо" і лише за два тури до фінішу остаточно зійшла з чемпіонської гонки.
(фото: ФК "Шахтар")
"Гірники" провели найслабший турнір за останні 29 років – з сезону-1995/96, коли вони взагалі не потрапили до числа призерів. Відтоді донецький колектив не опускався в чемпіонаті нижче другої сходинки. Також "Шахтар" вперше за 25 років залишився без Ліги чемпіонів, не отримавши змоги виступити навіть у кваліфікації. Втім, команда на залишилась без трофею, взявши Кубок України.
В атаці Владислав Ванат (фото: ФК "Динамо")
Форвард "Динамо" другий сезон поспіль очолює бомбардирські перегони УПЛ. Минулого року він став першим з 14-ма голами, цьогоріч – забив 17. Зазначимо, що бомбардирський рекорд в чемпіонатах України належить нинішньому фіналісту Ліги чемпіонів у складі міланського "Інтера" – Генріху Мхітаряну. У сезоні-2012/13 вірменський футболіст "Шахтаря" відзначився 25-ма голами.
Найкращі бомбардири УПЛ-2024/25
Останню путівку в фінальному турі УПЛ розіграли житомирське "Полісся", львівські "Карпати" та криворізький "Кривбас".
Зігравши внічию (1:1) з "Кривбасом" в очній зустрічі, "Полісся" ризикувало втратити європейський шанс. Але підсобила "Зоря", яка несподівано в Львові переграла "Карпати" (3:1). Таким чином, саме житомирці вдруге поспіль зіграють у Лізі конференцій.
Повне ж представництво України в єврокубках-2025/26 виглядає так:
У ЛК обом нашим представникам потрібно буде пройти трьох суперників для виходу в основний турнір.
Дві останні команди за підсумками сезону напряму вилетіли до Першої ліги.
"Чорноморець" повертається до Першої ліги після чотирьох сезонів в УПЛ. "Інгулець" лише минулого року вдруге у своїй історії здобув право грати в еліті, але не втримався і знову повертається до другого за силою дивізіону.
Замість невдах, у наступному році в УПЛ зіграють:
Обидві команди дебютують у найвищому вітчизняному дивізіоні. "Епіцентр" минулого року грав у перехідних матчах та міні-турнірі за участь у Прем'єр-лізі, але до еліти не пройшов.
Щодо "Полтави", то команда с такою назвою завойовувала право грати в УПЛ у сезоні-2017/18, але не скористалася ним. Втім, нинішній клуб до того ніякого відношення, окрім назви та міста базування, не має. Він лише у 2021-му отримав професіональний статус і за чотири роки пройшов шлях від аматорів до учасника УПЛ.
"Епіцентр" - чемпіон Першої ліги (ФК "Епіцентр")
Ще дві команди, які наступного року гратимуть в еліті визначаться за результатами перехідних зустрічей. В них 13-та та 14-та команди УПЛ зіграють відповідно з 4-ю та 3-ю з Першої ліги.
Учасники перехідних матчів:
Розклад матчів:
Четвер, 29 травня
Неділя, 1 червня
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