Кто удивил, а кто провалился: главное о сезоне УПЛ-2024/25

Завершился 34-й чемпионат Украины по футболу. Несмотря ни на что, он был достаточно интересным. Интриги сохранялись до последних туров, а некоторые итоги сезона оказались довольно неожиданными.
РБК-Украина отмечает главных героев и неудачников турнира украинской Премьер-лиги.
(фото: ФК "Динамо")
Команда Александра Шовковского провела феноменальный чемпионский сезон, завершив турнир с 30-ю матчами без поражений (20 побед, 10 ничьих). Киевляне подняли планку рекорда побед в национальном первенстве до 17-ти титулов. А, учитывая 13 триумфов во времена СССР, получили 30-е чемпионство в истории клуба.
(фото: ФК "Александрия")
Клуб из Кировоградщины под руководством Руслана Ротаня достиг самой большой вершины в своей истории, получив "серебро" чемпионата Украины. До этого лучшим показателем "Александрии" была "бронза" в сезоне-2018/19. Команда до последнего боролась за титул с "Динамо" и лишь за два тура до финиша окончательно сошла с чемпионской гонки.
(фото: ФК "Шахтер")
"Горняки" провели самый слабый турнир за последние 29 лет - с сезона-1995/96, когда они вообще не попали в число призеров. С тех пор донецкий коллектив не опускался в чемпионате ниже второй строчки. Также "Шахтер" впервые за 25 лет остался без Лиги чемпионов, не получив возможности выступить даже в квалификации. Впрочем, команда на осталась без трофея, взяв Кубок Украины.
В атаке Владислав Ванат (фото: ФК "Динамо")
Форвард "Динамо" второй сезон подряд возглавляет бомбардирскую гонку УПЛ. В прошлом году он стал первым с 14-ю голами, в этом году - забил 17. Отметим, что бомбардирский рекорд в чемпионатах Украины принадлежит нынешнему финалисту Лиги чемпионов в составе миланского "Интера" - Генриху Мхитаряну. В сезоне-2012/13 армянский футболист "Шахтера" отметился 25-ю голами.
Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25
Последнюю путевку в финальном туре УПЛ разыграли житомирское "Полесье", львовские "Карпаты" и криворожский "Кривбасс".
Сыграв вничью (1:1) с "Кривбассом" в очной встрече, "Полесье" рисковало потерять европейский шанс. Но подсобила "Заря", которая неожиданно во Львове переиграла "Карпаты" (3:1). Таким образом, именно житомирцы второй раз подряд сыграют в Лиге конференций.
Полное же представительство Украины в еврокубках-2025/26 выглядит так:
В ЛК обоим нашим представителям нужно будет пройти трех соперников для выхода в основной турнир.
Две последние команды по итогам сезона напрямую вылетели в Первую лигу.
"Черноморец" возвращается в Первую лигу после четырех сезонов в УПЛ. "Ингулец" лишь в прошлом году во второй раз в своей истории получил право играть в элите, но не удержался и снова возвращается во второй по силе дивизион.
Вместо неудачников, в следующем году в УПЛ сыграют:
Обе команды дебютируют в высшем отечественном дивизионе. "Эпицентр" в прошлом году играл в переходных матчах и мини-турнире за участие в Премьер-лиге, но в элиту не прошел.
Что касается "Полтавы", то команда с таким названием завоевывала право играть в УПЛ в сезоне-2017/18, но не воспользовалась им. Впрочем, нынешний клуб к тому никакого отношения, кроме названия и города базирования, не имеет. Он только в 2021-м получил профессиональный статус и за четыре года прошел путь от любителей до участника УПЛ.
"Эпицентр" - чемпион Первой лиги (ФК "Эпицентр")
Еще две команды, которые в следующем году будут играть в элите определятся по результатам переходных встреч. В них 13-я и 14-я команды УПЛ сыграют соответственно с 4-й и 3-й из Первой лиги.
Участники переходных матчей:
Расписание матчей:
Четверг, 29 мая
Воскресенье, 1 июня
Ранее "Динамо" получило главный трофей УПЛ и объяснило смысл новой эмблемы.
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