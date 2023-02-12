Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції (відео)

Не всі люди, які проживають на тимчасово окупованій території України, підпадають під категорію "колаборант". У поліції пояснили, які дії можуть стати приводом для розслідування участі людини в колабораційній діяльності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
Хто вважається колаборантом
Хто не вважається колаборантом
Якщо людина опинилася в окупації і продовжила виконувати свої обов’язки без шкоди для України або під страхом смерті - це не означає, що вона колаборант.
В МВС наголошують, що у кожному випадку правоохоронці прийматимуть відповідні рішення лише після ретельної перевірки всіх обставин і наслідків.
Нагадаємо, за даними Генштабу, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області росіяни відбирають квартири та будинки у місцевих мешканців. Туди заселяють колаборантів.
До того ж російські окупанти почали готувати евакуацію колаборантів із сім'ями із Троїцького району (Луганська область).
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