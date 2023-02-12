Кто считается коллаборантом: разъяснение полиции (видео)

Не все люди, проживающие на временно оккупированной территории Украины подпадают под категорию "коллаборант". В полиции объяснили, какие действия могут послужить поводом для расследования участия человека в коллаборационной деятельности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
Кто считается коллаборантом
Кто не считается коллаборантом
Если человек оказался в оккупации и продолжил выполнять свои обязанности без ущерба для Украины или под страхом смерти - это не значит, что он коллаборант.
В МВД отмечают, что в каждом случае правоохранители будут принимать соответствующие решения только после тщательной проверки всех обстоятельств и последствий.
Напомним, по данным Генштаба, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области россияне отбирают квартиры и дома у местных жителей. Туда заселяют коллаборантов.
К тому же российские оккупанты начали готовить эвакуацию коллаборантов с семьями из Троицкого района (Луганская область).
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