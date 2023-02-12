ua ru
Нд, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції (відео)

Новость на русском →
Україна, Неділя 12 лютого 2023 21:09
Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції (відео) Фото: МВС опублікувало ознаки колаборанта (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Не всі люди, які проживають на тимчасово окупованій території України, підпадають під категорію "колаборант". У поліції пояснили, які дії можуть стати приводом для розслідування участі людини в колабораційній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Хто вважається колаборантом

  • ті, хто підтримують російську агресію, займаються поширенням російської пропаганди, агітують людей на користь ворога, підтримують або проводять референдуми на окупованих територіях, співпрацюють із окупантами для отримання посад або виконують завдання, поставлені окупаційною владою;
  • якщо людина надавала житло окупантам, забезпечувала їжею або передавала інформацію про українських захисників, представників влади або їх місце знаходження чи інші дані - ці люди будуть притягнені до відповідальності та отримають реальні терміни позбавлення волі - до 15 років ув‘язнення.

Хто не вважається колаборантом

Якщо людина опинилася в окупації і продовжила виконувати свої обов’язки без шкоди для України або під страхом смерті - це не означає, що вона колаборант.

В МВС наголошують, що у кожному випадку правоохоронці прийматимуть відповідні рішення лише після ретельної перевірки всіх обставин і наслідків.

Нагадаємо, за даними Генштабу, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області росіяни відбирають квартири та будинки у місцевих мешканців. Туди заселяють колаборантів.

До того ж російські окупанти почали готувати евакуацію колаборантів із сім'ями із Троїцького району (Луганська область).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України колаборант
NEWS
Подоляк: для початку фіналізації війни потрібно знищувати по 5 тисяч окупантів на день
Подоляк: для початку фіналізації війни потрібно знищувати по 5 тисяч окупантів на день
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм