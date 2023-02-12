Кто считается коллаборантом: разъяснение полиции (видео)

Не все люди, проживающие на временно оккупированной территории Украины подпадают под категорию "коллаборант". В полиции объяснили, какие действия могут послужить поводом для расследования участия человека в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

Кто считается коллаборантом

те, кто поддерживают российскую агрессию, занимаются распространением российской пропаганды, агитируют людей в пользу врага, поддерживают или проводят референдумы на оккупированных территориях, сотрудничают с оккупантами для получения должностей или выполняют задачи, поставленные оккупационными властями;

если человек предоставлял жилье оккупантам, обеспечивал едой или передавал информацию об украинских защитниках, представителях власти или их местонахождении или другие данные - эти люди будут привлечены к ответственности и получат реальные сроки лишения свободы - до 15 лет заключения.

Кто не считается коллаборантом

Если человек оказался в оккупации и продолжил выполнять свои обязанности без ущерба для Украины или под страхом смерти - это не значит, что он коллаборант.

В МВД отмечают, что в каждом случае правоохранители будут принимать соответствующие решения только после тщательной проверки всех обстоятельств и последствий.

Напомним, по данным Генштаба, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области россияне отбирают квартиры и дома у местных жителей. Туда заселяют коллаборантов.

К тому же российские оккупанты начали готовить эвакуацию коллаборантов с семьями из Троицкого района (Луганская область).