Хто увійде до уряду Свириденко: новий прем'єр внесла список до Ради

До парламенту надійшло подання прем'єр-міністра Юлії Свириденко про призначення нового складу Кабінету міністрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
Згідно з оприлюдненим документом, Свириденко вносить подання про призначення:
Фото: подання про призначення міністрів (t.me/yzheleznyak)
Колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль очолював уряд із березня 2020 року. Вчора ж, Верховна Рада підтримала його відставку й вже сьогодні Кабінет міністрів очолила Свириденко.
Згідно з даними джерел, Шмигаль є одним з кандидатів на посаду посла України в США замість Оксани Маркарової.
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