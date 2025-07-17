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Кто войдет в правительство Свириденко: новый премьер внесла список в Раду

Фото: Юлия Свириденко, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В парламент поступило представление премьер-министра Юлии Свириденко о назначении нового состава Кабинета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Согласно обнародованному документу, Свириденко вносит представление о назначении:

  • Федорова Михаила Альбертовича на должность первого вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины;
  • Кулебы Алексея Владимировича на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины;
  • Качки Тараса Андреевича на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
  • Бедного Матвея Викторовича на должность министра молодежи и спорта Украины;
  • Галущенко Германа Валерьевича на должность министра юстиции Украины;
  • Гринчук Светланы Васильевны на должность министра энергетики Украины;
  • Калмыковой Натальи Фернандивны на должность министра по делам ветеранов Украины;
  • Клименко Игоря Владимировича на должность министра внутренних дел Украины;
  • Лисового Оксена Васильевича на должность министра образования и науки Украины;
  • Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения Украины;
  • Марченко Сергея Михайловича на должность министра финансов Украины;
  • Соболева Алексея Дмитриевича на должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
  • Улютина Дениса Валерьевича на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины.

Фото: представление о назначении министров (t.me/yzheleznyak)

 

Смена правительства

Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль возглавлял правительство с марта 2020 года. Вчера же, Верховная Рада поддержала его отставку и уже сегодня Кабинет министров возглавила Свириденко.

Согласно данным источников, Шмыгаль является одним из кандидатов на должность посла Украины в США вместо Оксаны Маркаровой.

Больше о кадровых изменениях в правительстве и их причинах - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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