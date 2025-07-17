Кто войдет в правительство Свириденко: новый премьер внесла список в Раду

В парламент поступило представление премьер-министра Юлии Свириденко о назначении нового состава Кабинета министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
Согласно обнародованному документу, Свириденко вносит представление о назначении:
Фото: представление о назначении министров (t.me/yzheleznyak)
Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль возглавлял правительство с марта 2020 года. Вчера же, Верховная Рада поддержала его отставку и уже сегодня Кабинет министров возглавила Свириденко.
Согласно данным источников, Шмыгаль является одним из кандидатов на должность посла Украины в США вместо Оксаны Маркаровой.
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