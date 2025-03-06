Хто з українців готовий повернутися в Україну: як змінюються настрої мігрантів і що на це впливає

Майже половина вимушених переселенців із зони бойових дій, які виїхали за кордон, все ще планують повертатися в Україну. І трохи більше 10% серед тих, хто виїхав швидше з економічних, а не безпекових причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк, коментуючи результати опитування Info Sapiens на замовлення Центру економічної стратегії.

Щоб виправити це, в Україні створюють державні інституції, які будуть допомагати повертати людей додому. Вони працюватимуть з громадянами за кордоном, але надважливо в самій Україні створити умови, щоб українці хотіли повертатися додому.

За її словами, опитування, яке проводилося наприкінці минулого року, підтверджує результати попередніх досліджень, які вказують на те, що кількість громадян, які готові повертатися в Україну, продовжує зменшуватись.

"Ми бачимо, що продовжується негативний тренд – чим довше триває війна, тим менше наших громадян готові повертатися в Україну. Згідно з результатами наведеного дослідження, наразі планує повернутися вже менше половини біженців – станом на кінець 2024 року ця частка вперше стала нижчою за половину опитаних. Ті, хто раніше точно або скоріше планували повертатися, змінили свої наміри у бік неповернення. Частина біженців, які планували повернутися на початку 2024 року, вже це зробили", - констатувала Шуляк.

Як свідчать результати дослідження Центру економічної стратегії, плани щодо повернення в Україну суттєво відрізняються між різними групами біженців. Йдеться про, умовно, політичних біженців, квазітрудових мігрантів, класичних біженців і людей з зони бойових дій.

Найбільше прагнення повернутися демонструють представники групи патріотичних біженців. Вони мають найміцніші зв’язки з Україною та мінімальні – з країною перебування. Логічно, що 86% із них планують повернутися додому. Натомість "Квазітрудові мігранти" виїхали здебільшого з економічних, а не з безпекових причин. Лише 13,5% із них хочуть повернутися. Це може свідчити про те, що вони знайшли за кордоном кращі умови життя.

"Саме тому надважливо вирішувати питання, повʼязані з працевлаштуванням українців. Так, згідно з результатами дослідження ринку праці України, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією (ЕВА), гарантоване стабільне працевлаштування – один з найбільш вирішальних факторів до повернення для 41% респондентів. Більше того, як свідчать попередні дослідження, найбільше прагнуть повернутися ті мігранти, які працюють віддалено на українські компанії. Про це повідомили 70% опитаних у дослідження ЕВА. Також прагнуть повернутися ті українці, які нині тимчасово непрацевлаштовані – 68%", - зазначила Шуляк.

Як свідчить дослідження Центру економічної стратегії, не особливо прагнуть повертатися і класичні біженці – переважно жінки з дітьми, які виїхали в перші місяці війни. Серед них про готовність повернутися заявили лише 23% опитаних. Ця група найбільше змінила свої наміри щодо повернення порівняно з минулим роком. Багато хто з них успішно інтегрувався в життя країни перебування, а ті, хто твердо планував повернення, уже це зробили.

Водночас, підкреслила Шуляк, дуже репрезентативними є показники опитаних, які виїхали за кордон з зони бойових дій. Попри те, що саме ці люди найбільше постраждали від війни, а багато хто з них втратив власні домівки, 43% із них все ж планують повернутися до України. Саме задля цього, наголосила парламентарка, Україні надважливо продовжувати, зокрема, "єВідновлення", робити більш доступною іпотечну програму "єОселя" і створити ефективну житлову політику, яка кожному українцю дасть можливість вирішити своє житлове питання.

"Як би сумно не було це визнавати, але вважаю, що після перемоги буде певний відсоток українців, яких повернути буде дуже важко. При тому, що ми усвідомлюємо, наскільки безцінний для України її людський капітал. Це основа її економіки, запорука відновлення, основа її державності, оскільки остання залежить безпосередньо від громадян", - пояснила Шуляк.

Через це, наголосила вона, держава вже зараз працює над тим, як повертати своїх громадян. Зокрема, триває процес створення державних інституцій, які будуть допомагати повертати людей додому. Вони працюватимуть з громадянами за кордоном, але надважливо в самій Україні створити умови, щоб українці хотіли повертатися додому.

"Навіть після перемоги значна кількість українців продовжуватиме вважати першочерговим фактором повернення саме безпековий. Але не менш важливо, щоб громадяни розуміли свої перспективи тут – чи зможуть вони тут вільно працювати і самореалізовуватись, чи є тут непохитне право власності, чи є тут прозора судова система, чи ведеться тут боротьба з корупцією, чи очікують тут кожну інвестицію і готові її супроводжувати. Але не можна забувати і про такий важливий фактор як наявність житла", - резюмувала Олена Шуляк.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус близько 240 тисяч українців, які опинились у Штатах тікаючи від війни.