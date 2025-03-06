Кто из украинцев готов вернуться в Украину: как меняются настроения мигрантов и что на это влияет

Почти половина вынужденных переселенцев из зоны боевых действий, которые выехали за границу, все еще планируют возвращаться в Украину. И чуть более 10% среди тех, кто выехал скорее по экономическим, а не безопасностным причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, комментируя результаты опроса Info Sapiens по заказу Центра экономической стратегии.

Чтобы исправить это, в Украине создают государственные институты, которые будут помогать возвращать людей домой. Они будут работать с гражданами за рубежом, но сверхважно в самой Украине создать условия, чтобы украинцы хотели возвращаться домой.

По ее словам, опрос, который проводился в конце прошлого года, подтверждает результаты предыдущих исследований, которые указывают на то, что количество граждан, которые готовы возвращаться в Украину, продолжает уменьшаться.

"Мы видим, что продолжается негативный тренд - чем дольше длится война, тем меньше наших граждан готовы возвращаться в Украину. Согласно результатам приведенного исследования, сейчас планирует вернуться уже меньше половины беженцев - по состоянию на конец 2024 года эта доля впервые стала ниже половины опрошенных. Те, кто ранее точно или скорее планировали возвращаться, изменили свои намерения в сторону невозвращения. Часть беженцев, которые планировали вернуться в начале 2024 года, уже это сделали", - констатировала Шуляк.

Как свидетельствуют результаты исследования Центра экономической стратегии, планы по возвращению в Украину существенно отличаются между различными группами беженцев. Речь идет об условно политических беженцах, квазитрудовых мигрантах, классических беженцах и людях из зоны боевых действий.

Наибольшее стремление вернуться демонстрируют представители группы патриотических беженцев. Они имеют самые прочные связи с Украиной и минимальные - со страной пребывания. Логично, что 86% из них планируют вернуться домой. Зато "Квазитрудовые мигранты" выехали в основном по экономическим, а не по причинам безопасности. Только 13,5% из них хотят вернуться. Это может свидетельствовать о том, что они нашли за рубежом лучшие условия жизни.

"Именно поэтому сверхважно решать вопросы, связанные с трудоустройством украинцев. Так, согласно результатам исследования рынка труда Украины, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕВА), гарантированное стабильное трудоустройство - один из наиболее решающих факторов к возвращению для 41% респондентов. Более того, как свидетельствуют предыдущие исследования, больше всего стремятся вернуться те мигранты, которые работают удаленно на украинские компании. Об этом сообщили 70% опрошенных в исследование ЕВА. Также стремятся вернуться те украинцы, которые сейчас временно нетрудоустроены - 68%", - отметила Шуляк.

Как свидетельствует исследование Центра экономической стратегии, не особо стремятся возвращаться и классические беженцы - преимущественно женщины с детьми, которые выехали в первые месяцы войны. Среди них о готовности вернуться заявили лишь 23% опрошенных. Эта группа больше всего изменила свои намерения по возвращению по сравнению с прошлым годом. Многие из них успешно интегрировались в жизнь страны пребывания, а те, кто твердо планировал возвращение, уже это сделали.

В то же время, подчеркнула Шуляк, очень репрезентативными являются показатели опрошенных, выехавших за границу из зоны боевых действий. Несмотря на то, что именно эти люди больше всего пострадали от войны, а многие из них потеряли собственные дома, 43% из них все же планируют вернуться в Украину. Именно для этого, подчеркнула парламентарий, Украине сверхважно продолжать, в частности, "єВідновлення", делать более доступной ипотечную программу "єОселя" и создать эффективную жилищную политику, которая каждому украинцу даст возможность решить свой жилищный вопрос.

"Как бы грустно не было это признавать, но считаю, что после победы будет определенный процент украинцев, которых вернуть будет очень трудно. При том, что мы осознаем, насколько бесценен для Украины ее человеческий капитал. Это основа ее экономики, залог восстановления, основа ее государственности, поскольку последняя зависит непосредственно от граждан", - пояснила Шуляк.

Поэтому, подчеркнула она, государство уже сейчас работает над тем, как возвращать своих граждан. В частности, идет процесс создания государственных институтов, которые будут помогать возвращать людей домой. Они будут работать с гражданами за рубежом, но сверхважно в самой Украине создать условия, чтобы украинцы хотели возвращаться домой.

"Даже после победы значительное количество украинцев будет продолжать считать первоочередным фактором возвращения именно фактор безопасности. Но не менее важно, чтобы граждане понимали свои перспективы здесь - смогут ли они здесь свободно работать и самореализовываться, есть ли здесь непоколебимое право собственности, есть ли здесь прозрачная судебная система, ведется ли здесь борьба с коррупцией, ожидают ли здесь каждую инвестицию и готовы ли ее сопровождать. Но нельзя забывать и о таком важном факторе как наличие жилья", - резюмировала Елена Шуляк.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус около 240 тысяч украинцев, которые оказались в Штатах убегая от войны.