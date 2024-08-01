Хто в Україні відповідальний за прибудинкові території та як можуть покарати порушників

Виділення прибудинкової території для кожного будинку у кварталі чи мікрорайоні визначає спеціальний національний стандарт. А ось відповідальність за її утримання можуть нести різні "інстанції" - залежно від того, хто виступає обслуговуючою організацією.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла адвокат Тетяна Даниленко, керуюча адвокатським бюро "Тетяни Даниленко".
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Прибудинкова територія - це частина земельної ділянки певного розміру навколо будинку, яка призначена для його обслуговування.
Розміри та цільове призначення земельної ділянки, включаючи прибудинкову територію, визначають як правило державні будівельні норми. Йдеться про те, що під час проектування повинні бути враховані санітарні норми щодо:
"Як виділити прибудинкову територію для кожного будинку у кварталі чи мікрорайоні - визначає національний стандарт "Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови", - уточнила юрист.
У законі України "Про житлово-комунальні послуги" міститься пряме застереження: "У разі, якщо прибудинкова територія багатоквартирного будинку не оформлена у власність або користування співвласників багатоквартирного будинку, прибирання та інші послуги з обслуговування території навколо такого багатоквартирного будинку можуть бути включені до кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території... виключно за згодою споживачів із визначенням на договірних засадах та погодженням з органом місцевого самоврядування меж та площі території, яку співвласники згодні утримувати".
Експерт уточнила, що органи місцевого самоврядування нерідко затверджують "схеми прибиральних територій", в яких "закріплюють" відповідальність, наприклад певного ОСББ, за ті чи інші території. При цьому такі території не оформлені у власність.
Тобто на ОСББ намагаються перекласти відповідальність за утримання міських об'єктів благоустрою, які до прибудинкової території ОСББ віднесені бути не можуть.
"Тому слід розмежовувати зони відповідальності та пам'ятати, що співвласники відповідають лише за свою прибудинкову територію. Все, що виходить за її межі, мають утримувати у належному стані органи місцевого самоврядування та відповідальні за це особи", - наголосила Даниленко.
Вона додала, що, відповідно до статті 25 закону "Про благоустрій населених пунктів", утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться:
Прибирання загального земельного простору, прилеглого до багатоквартирного будинку, є обов'язком:
При цьому прибирання прибудинкової земельної ділянки має проводитися відповідно до визначених норм:
"За чинними нормами, розміщені сміттєві баки мають бути не далі ніж 100 м від будинку, але і не ближче ніж на відстані 20 м. Вони мають стояти на твердій поверхні та мати накриття", - уточнила адвокат.
Відповідно до правил благоустрою, адміністративна відповідальність - із накладенням штрафних санкцій - передбачається за:
Юрист уточнила, що порушника державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів (правил благоустрою територій населених пунктів), може бути піддано адміністративній відповідальності за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
Покарання передбачено у виді штрафу, що становить:
Даниленко пояснила, що, згідно зі статтею 255 КУпАП, протоколи про порушення мають право складати уповноважені особи виконавчого комітету та органи внутрішніх справ.
"Саме вони мають встановити відповідальну особу, адже на різних територіях у місті є різні сфери відповідальності", - додала вона.
Якщо йдеться про захаращення приватної ділянки чи будівлі - відповідальність нестиме її власник.
"За неналежне утримання прибудинкових територій, за які сплачують мешканці багатоповерхівок, несуть відповідальність житлово-експлуатаційні дільниці (ЖЕДи), керуючі компанії, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), житлово-будівельні кооперативи (ЖБК), які є обслуговуючою організацією", - наголосила юрист.
Виходячи з вищесказаного, ігнорування норм та дбайливого ставлення до прибудинкових територій не є безкарними.
"Але не слід забувати, що в першу чергу чистота подвір'я залежить від самих мешканців будинку - їх охайності та відповідальності. У тому числі - від бездіяльності у виді відсутності звернень до компетентних органів за вирішенням проблемних питань, які входять до їх прямих обов'язків", - підсумувала експерт.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які штрафи загрожують занадто гучним українцям за шум, музику та "балаган" під вікнами будинків.
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