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Кто в Украине ответственен за придомовые территории и как могут наказать нарушителей

Игнорирование норм и бережного отношения к придомовым территориям не безнаказанны (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Выделение придомовой территории для каждого дома в квартале или микрорайоне определяет специальный национальный стандарт. А вот ответственность за ее содержание могут нести разные "инстанции" - в зависимости от того, кто выступает обслуживающей организацией.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Татьяна Даниленко, управляющая адвокатским бюро "Татьяны Даниленко".

Содержание

Что следует знать о придомовой территории

Придомовая территория - это часть земельного участка определенного размера вокруг дома, предназначенная для его обслуживания.

Размеры и целевое назначение земельного участка, включая придомовую территорию, определяют, как правило, государственные строительные нормы. Речь идет о том, что при проектировании должны быть учтены санитарные нормы насчет:

  • отдыха детей и взрослых
  • парковки транспорта
  • зеленых насаждений
  • выгула собак
  • площадок для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) или мусора и т.п.

"Как выделить придомовую территорию для каждого дома в квартале или микрорайоне - определяет национальный стандарт "Руководство по распределению территорий микрорайонов (кварталов) для определения придомовых территорий многоквартирной застройки", - уточнила юрист.

Как этот вопрос регламентирует законодательство

В законе Украины "О жилищно-коммунальных услугах" содержится прямая оговорка: "В случае, если придомовая территория многоквартирного дома не оформлена в собственность или пользование совладельцев многоквартирного дома, уборка и другие услуги по обслуживанию территории вокруг такого многоквартирного дома могут быть включены в смету расходов на содержание многоквартирного дома и придомовой территории... исключительно с согласия потребителей с определением на договорных началах и согласованием с органом местного самоуправления границ и площади территории, которую совладельцы согласны содержать".

Эксперт уточнила, что органы местного самоуправления нередко утверждают "схемы уборочных территорий", в которых "закрепляют" ответственность, например, определенного ОСМД, за те или иные территории. При этом такие территории не оформлены в собственность.

То есть, на ОСМД пытаются переложить ответственность за содержание городских объектов благоустройства, которые к придомовой территории ОСМД отнесены быть не могут.

"Поэтому следует разграничивать зоны ответственности и помнить, что совладельцы отвечают только за свою придомовую территорию. Все, что выходит за ее пределы, должны содержать в надлежащем состоянии органы местного самоуправления и ответственные за это лица", - подчеркнула Даниленко.

Она добавила, что, согласно статье 25 закона "О благоустройстве населенных пунктов", содержание и благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома, принадлежащих ему зданий, сооружений производится:

  • или балансодержателем этого дома
  • или предприятием, учреждением, организацией, с которыми балансодержателем заключен соответствующий договор на содержание и благоустройство придомовой территории

Кто и как должен заботиться о придомовой территории

Уборка общего земельного пространства, прилегающего к многоквартирному дому, является обязанностью:

  • управляющей компании, подписавшей договор
  • владельцев квартир, заключивших соглашение с обслуживающей организацией

При этом уборка придомового земельного участка должна производиться в соответствии с определенными нормами:

  • поддержание в порядке на зеленой зоне, тротуаре или дороге предполагает привлечение специальных служб
  • элемент, недоступный для техники, должен обрабатываться вручную
  • сброс снега во время расчистки можно производить на полосу, обслуживаемую снегоуборочной машиной
  • место съезда или въезда техники на тротуар должно быть оснащено специальным пандусом
  • дворовый инвентарь и оборудование может складываться на определенных площадках
  • срок уборок формируется органами самоуправления
  • в зимнее время придомовая территория должна посыпаться песком
  • для отходов должны быть установлены под навесом мусорные баки, емкостью не менее 100 литров, а для жилых домов с населением более 200 человек - до 800 литров

"По действующим нормам, размещены мусорные баки должны быть не дальше 100 м от дома, но и не ближе чем на расстоянии 20 м. Они должны стоять на твердой поверхности и иметь накрытие", - уточнила адвокат.

Кого и как могут наказать за недосмотр придомовой территории

Согласно правилам благоустройства, административная ответственность - с наложением штрафных санкций - предусматривается за:

  • неудовлетворительное содержание придомовых территорий
  • неудовлетворительный внешний вид и техническую неисправность заборов, ворот
  • сжигание разного рода отходов или их накопление в виде свалок

Юрист уточнила, что нарушитель государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов (правил благоустройства территорий населенных пунктов), может быть привлечен к административной ответственности по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Наказание предусмотрено в виде штрафа, который составляет:

  • для граждан - от 20 до 80 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 до 1360 грн)
  • для должностных лиц и граждан, являющихся субъектами предпринимательской деятельности - от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн)

Что делать в случае выявления нарушений

Даниленко объяснила, что, согласно статье 255 КУоАП, протоколы о нарушении вправе составлять уполномоченные лица исполнительного комитета и органы внутренних дел.

"Именно они должны установить ответственное лицо, ведь на разных территориях в городе есть разные сферы ответственности", - добавила она.

Если речь идет о захламлении частного участка или здания - ответственность будет нести его владелец.

"За ненадлежащее содержание придомовых территорий, за которые платят жильцы многоэтажек, несут ответственность жилищно-эксплуатационные участки (ЖЭКи), управляющие компании, объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), которые являются обслуживающей организацией", - подчеркнула юрист.

Исходя из вышесказанного, игнорирование норм и бережного отношения к придомовым территориям не безнаказанны.

"Но не следует забывать, что в первую очередь чистота двора зависит от самих жильцов дома - их чистоплотности и ответственности. В том числе - от бездействия в виде отсутствия обращений к компетентным органам за решением проблемных вопросов, входящих в их прямые обязанности", - подытожила эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие штрафы угрожают слишком громким украинцам за шум, музыку и "балаган" под окнами домов.

Читайте также, как ОСМД и ЖСК смогут получить доступный кредит на альтернативные источники электричества.

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Штрафы