Кто в Украине ответственен за придомовые территории и как могут наказать нарушителей

Выделение придомовой территории для каждого дома в квартале или микрорайоне определяет специальный национальный стандарт. А вот ответственность за ее содержание могут нести разные "инстанции" - в зависимости от того, кто выступает обслуживающей организацией.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Татьяна Даниленко, управляющая адвокатским бюро "Татьяны Даниленко".
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Придомовая территория - это часть земельного участка определенного размера вокруг дома, предназначенная для его обслуживания.
Размеры и целевое назначение земельного участка, включая придомовую территорию, определяют, как правило, государственные строительные нормы. Речь идет о том, что при проектировании должны быть учтены санитарные нормы насчет:
"Как выделить придомовую территорию для каждого дома в квартале или микрорайоне - определяет национальный стандарт "Руководство по распределению территорий микрорайонов (кварталов) для определения придомовых территорий многоквартирной застройки", - уточнила юрист.
В законе Украины "О жилищно-коммунальных услугах" содержится прямая оговорка: "В случае, если придомовая территория многоквартирного дома не оформлена в собственность или пользование совладельцев многоквартирного дома, уборка и другие услуги по обслуживанию территории вокруг такого многоквартирного дома могут быть включены в смету расходов на содержание многоквартирного дома и придомовой территории... исключительно с согласия потребителей с определением на договорных началах и согласованием с органом местного самоуправления границ и площади территории, которую совладельцы согласны содержать".
Эксперт уточнила, что органы местного самоуправления нередко утверждают "схемы уборочных территорий", в которых "закрепляют" ответственность, например, определенного ОСМД, за те или иные территории. При этом такие территории не оформлены в собственность.
То есть, на ОСМД пытаются переложить ответственность за содержание городских объектов благоустройства, которые к придомовой территории ОСМД отнесены быть не могут.
"Поэтому следует разграничивать зоны ответственности и помнить, что совладельцы отвечают только за свою придомовую территорию. Все, что выходит за ее пределы, должны содержать в надлежащем состоянии органы местного самоуправления и ответственные за это лица", - подчеркнула Даниленко.
Она добавила, что, согласно статье 25 закона "О благоустройстве населенных пунктов", содержание и благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома, принадлежащих ему зданий, сооружений производится:
Уборка общего земельного пространства, прилегающего к многоквартирному дому, является обязанностью:
При этом уборка придомового земельного участка должна производиться в соответствии с определенными нормами:
"По действующим нормам, размещены мусорные баки должны быть не дальше 100 м от дома, но и не ближе чем на расстоянии 20 м. Они должны стоять на твердой поверхности и иметь накрытие", - уточнила адвокат.
Согласно правилам благоустройства, административная ответственность - с наложением штрафных санкций - предусматривается за:
Юрист уточнила, что нарушитель государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов (правил благоустройства территорий населенных пунктов), может быть привлечен к административной ответственности по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Наказание предусмотрено в виде штрафа, который составляет:
Даниленко объяснила, что, согласно статье 255 КУоАП, протоколы о нарушении вправе составлять уполномоченные лица исполнительного комитета и органы внутренних дел.
"Именно они должны установить ответственное лицо, ведь на разных территориях в городе есть разные сферы ответственности", - добавила она.
Если речь идет о захламлении частного участка или здания - ответственность будет нести его владелец.
"За ненадлежащее содержание придомовых территорий, за которые платят жильцы многоэтажек, несут ответственность жилищно-эксплуатационные участки (ЖЭКи), управляющие компании, объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), которые являются обслуживающей организацией", - подчеркнула юрист.
Исходя из вышесказанного, игнорирование норм и бережного отношения к придомовым территориям не безнаказанны.
"Но не следует забывать, что в первую очередь чистота двора зависит от самих жильцов дома - их чистоплотности и ответственности. В том числе - от бездействия в виде отсутствия обращений к компетентным органам за решением проблемных вопросов, входящих в их прямые обязанности", - подытожила эксперт.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие штрафы угрожают слишком громким украинцам за шум, музыку и "балаган" под окнами домов.
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