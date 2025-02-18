Кто в Украине получает самые низкие зарплаты: перечень профессий

В Украине работники, которые занимаются неквалифицированным трудом, получают самые низкие зарплаты. За свой труд они получают менее 10 тысяч гривен в месяц.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в Государственной службе занятости.

В Украине наименьшие зарплаты получают работники, которые выполняют неквалифицированную работу. К таким профессиям относятся дворники, уборщики, кухонные рабочие, мойщики посуды, машинисты котельной, почтальоны, гардеробщики и другие. Средняя заработная плата в этих сферах составляет до 10 тысяч гривен. Кроме того, украинцы могут самостоятельно искать работу с помощью "Единого портала вакансий", который объединяет данные Государственной службы занятости и шести ведущих украинских сайтов по поиску работы. По состоянию на 17 февраля 2025 года на ресурсе доступно более 215 тысяч вакансий с оплатой от 8 тысяч гривен (минимальная заработная плата в Украине) до более 200 тысяч гривен.