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Кто в Украине получает самые низкие зарплаты: перечень профессий

Вторник 18 февраля 2025 15:38
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Кто в Украине получает самые низкие зарплаты: перечень профессий Фото: Зарплаты в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине работники, которые занимаются неквалифицированным трудом, получают самые низкие зарплаты. За свой труд они получают менее 10 тысяч гривен в месяц.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в Государственной службе занятости.

В Украине наименьшие зарплаты получают работники, которые выполняют неквалифицированную работу. К таким профессиям относятся дворники, уборщики, кухонные рабочие, мойщики посуды, машинисты котельной, почтальоны, гардеробщики и другие. Средняя заработная плата в этих сферах составляет до 10 тысяч гривен.

Кроме того, украинцы могут самостоятельно искать работу с помощью "Единого портала вакансий", который объединяет данные Государственной службы занятости и шести ведущих украинских сайтов по поиску работы. По состоянию на 17 февраля 2025 года на ресурсе доступно более 215 тысяч вакансий с оплатой от 8 тысяч гривен (минимальная заработная плата в Украине) до более 200 тысяч гривен.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в 2024 году в Украине наибольшим спросом пользовались рабочие специальности, в частности строители, сантехники, электрики, слесари, сварщики и швеи. В то же время среди вакансий встречались и редкие профессии, для которых работодатели искали единичных специалистов, таких как аппаратчик выращивания дрожжей, настройщик пианино и роялей, халвомесильщик, натурщик, бутафор, пастижер и эмбриолог. Спрос на эти специальности остается низким, однако их уникальность делает их незаменимыми в соответствующих отраслях.

Напомним, по состоянию на начало 2025 года средняя заработная плата в Украине составляет 23 тысячи гривен. В то же время отдельные специалисты могут получать значительно больше - до 100 тысяч гривен и выше. РБК-Украина рассказывало о вакансиях с таким уровнем доходов.

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