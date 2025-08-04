Хто такий Стів Віткофф і навіщо Трамп відправляє його до Росії

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф знову відвідає РФ для переговорів. Його візит очікується на цьому тижні 6 або 7 серпня.

Що відомо про Віткоффа і навіщо Трамп відправляє його до РФ - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Хто такий Стів Віткоф

67-річний Стівен Чарльз Віткофф - впливовий бізнесмен, інвестор і забудовник родом із Нью-Йорка. Юрист за освітою, він розпочав кар’єру як адвокат у сфері нерухомості, працюючи в юридичній фірмі Dreyer & Traub. Там же Віткофф і познайомився з Дональдом Трампом - тоді ще бізнесменом. Їхня ділова співпраця переросла в особисту дружбу.

Через кілька років Віткофф залишив адвокатську практику й заснував компанію Stellar Management, а згодом - власну девелоперську фірму Witkoff Group, яка станом на 2019 рік володіла понад 50 об'єктами нерухомості у США та за кордоном.

Під час першої каденції Трампа він очолював ініціативу Great American Economic Revival Industry Group, яка боролася з економічною кризою в умовах COVID-19.

Також Віткофф був співголовою інавгураційного комітету Трампа на виборах 2024 року, а після повернення Трампа до Білого дому, Віткоффа було призначено спеціальним представником з питань Близького Сходу.

У цій ролі він долучився до складних переговорів щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. За даними New York Times, саме його прямолінійний і навіть агресивний стиль сприяв досягненню угоди про обмін 33 заручників ХАМАС на близько 1000 палестинських в’язнів. У січні Віткофф відвідав Газу, щоби особисто проконтролювати дотримання умов перемир’я.

Віткофф і війна в Україні

Американський мільярдер Стів Віткофф став однією з фігур в дипломатичній ініціативі Трампа щодо припинення війни в Україні. Саме він, як спеціальний представник президента США, провів низку візитів до Москви та вступив у переговори, спрямовані на завершення бойових дій.

У лютому цього року Віткофф здійснив перший візит до Москви після вступу Трампа на посаду. В рамках візиту він вивіз із російської в’язниці американського громадянина Марка Фогеля. Цей крок став початком його участі у потенційній дипломатичній місії щодо України.

Тоді у Москві Віткофф мав тригодинну зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Після цього він ще тричі відвідував Росію ще три рази 13 березня, 11 квітня та 25 квітня відповідно.

Як писало The New York Times, Трамп таємно розширив повноваження Віткоффа, доручивши йому відкрити канал переговорів із Кремлем щодо війни в Україні. Джерела видання зазначають, що президент глибоко довіряє Віткоффу та вважає його ефективним перемовником.

Новий візит Віткоффа до Росії

Як заявив президент США, спілкуючись із журналістами, спецпосланець Віткофф приїде до Росії для нових перемовин 6 або 7 серпня. За словами глави Білого дому, в Москві "попросили про цю зустріч".

"І, думаю, наступного тижня, у середу чи четвер, він (Віткофф - ред.), можливо, поїде до Росії. Вони хотіли б зустрітися з ним. Вони попросили про цю зустріч. Тож подивимося, що з цього вийде", - сказав Дональд Трамп представникам ЗМІ.

Таким чином, це буде вже п'ятий візит Віткоффа до Росії.

На запитання, що буде, якщо РФ відмовиться від миру в Україні, Трамп відповів: "Що ж, будуть санкції. Але вони спритні, тож їм досить добре вдається обходити санкції. Побачимо, що з того вийде".

За словами президента США, щоб уникнути санкцій, Москва має укласти "угоду, щоб припинилися смерті людей".