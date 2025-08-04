Кто такой Стив Уиткофф и зачем Трамп отправляет его в Россию

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф снова посетит РФ для переговоров. Его визит ожидается на этой неделе 6 или 7 августа.

Что известно об Уиткоффе и зачем Трамп отправляет его в РФ - в материале РБК-Украина ниже.

Кто такой Стив Уиткофф

67-летний Стивен Чарльз Уиткофф - влиятельный бизнесмен, инвестор и застройщик родом из Нью-Йорка. Юрист по образованию, он начал карьеру как адвокат в сфере недвижимости, работая в юридической фирме Dreyer & Traub. Там же Уиткофф и познакомился с Дональдом Трампом - тогда еще бизнесменом. Их деловое сотрудничество переросло в личную дружбу.

Через несколько лет Уиткофф оставил адвокатскую практику и основал компанию Stellar Management, а впоследствии - собственную девелоперскую фирму Witkoff Group, которая по состоянию на 2019 год владела более 50 объектами недвижимости в США и за рубежом.

Во время первой каденции Трампа он возглавлял инициативу Great American Economic Revival Industry Group, которая боролась с экономическим кризисом в условиях COVID-19.

Также Уиткофф был сопредседателем инаугурационного комитета Трампа на выборах 2024 года, а после возвращения Трампа в Белый дом, Уиткофф был назначен специальным представителем по вопросам Ближнего Востока.

В этой роли он присоединился к сложным переговорам о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. По данным New York Times, именно его прямолинейный и даже агрессивный стиль способствовал достижению соглашения об обмене 33 заложников ХАМАС на около 1000 палестинских заключенных. В январе Уиткофф посетил Газу, чтобы лично проконтролировать соблюдение условий перемирия.

Уиткофф и война в Украине

Американский миллиардер Стив Уиткофф стал одной из фигур в дипломатической инициативе Трампа по прекращению войны в Украине. Именно он, как специальный представитель президента США, провел ряд визитов в Москву и вступил в переговоры, направленные на завершение боевых действий.

В феврале этого года Уиткофф совершил первый визит в Москву после вступления Трампа в должность. В рамках визита он вывез из российской тюрьмы американского гражданина Марка Фогеля. Этот шаг стал началом его участия в потенциальной дипломатической миссии по Украине.

Тогда в Москве Уиткофф имел трехчасовую встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого он еще трижды посещал Россию еще три раза 13 марта, 11 апреля и 25 апреля соответственно.

Как писало The New York Times, Трамп тайно расширил полномочия Уиткоффа, поручив ему открыть канал переговоров с Кремлем по войне в Украине. Источники издания отмечают, что президент глубоко доверяет Уиткоффу и считает его эффективным переговорщиком.

Новый визит Уиткоффа в Россию

Как заявил президент США, общаясь с журналистами, спецпосланник Уиткофф приедет в Россию для новых переговоров 6 или 7 августа. По словам главы Белого дома, в Москве "попросили об этой встрече".

"И, думаю, на следующей неделе, в среду или четверг, он (Уиткофф - ред.), возможно, поедет в Россию. Они хотели бы встретиться с ним. Они попросили об этой встрече. Поэтому посмотрим, что из этого получится", - сказал Дональд Трамп представителям СМИ.

Таким образом, это будет уже пятый визит Уиткоффа в Россию.

На вопрос, что будет, если РФ откажется от мира в Украине, Трамп ответил: "Что ж, будут санкции. Но они ловкие, поэтому им достаточно хорошо удается обходить санкции. Посмотрим, что из этого получится".

По словам президента США, чтобы избежать санкций, Москва должна заключить "соглашение, чтобы прекратились смерти людей".