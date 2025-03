Кто такой Стив Уиткофф и какая его роль в мирном процессе по Украине

Источники The New York Times сообщали, что Трамп доверяет Уиткоффу и считает, что его навыки переговорщика могут способствовать завершению войны в Украине. Уиткофф уже проводил прямые переговоры с приближенными к Путину лицами и обсуждал украинский вопрос с представителями Саудовской Аравии и Катара.

По данным The New York Times, его решительный стиль переговоров помог достичь соглашения, согласно которому ХАМАС освободил 33 заложников в обмен на 1000 палестинских заключенных. В том же месяце Уиткофф совершил редкую для американских чиновников поездку в Сектор Газа, чтобы наблюдать за выполнением договоренностей.

