Кто такой Стив Уиткофф и какая его роль в мирном процессе по Украине

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф совершает вторую поездку в Москву для обсуждения завершения войны в Украине. Переговоры с российской стороной состоятся после встречи представителей США и Украины в Саудовской Аравии.

Все, что известно о Стивене Уиткоффе, - в материале РБК-Украина.

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Кто такой Стивен Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, а также адвокат и филантроп, является основателем и главой Witkoff Group.

Стив Уиткофф начал свою карьеру в качестве юриста по недвижимости, работая в нью-йоркской фирме Dreyer&Traub. Там он познакомился с Дональдом Трампом, став его клиентом, и они завязали дружеские отношения.

Через два года Уиткофф вместе с коллегой основал компанию Stellar Management, занимавшуюся жилой и офисной недвижимостью.

В конце 1990-х годов Уиткофф создал собственную компанию Witkoff Group, которая к 2019 году владела более чем 50 объектами недвижимости в США и за рубежом.

Уиткофф в команде Трампа

Во время первого президентства Дональда Трампа Уиткофф участвовал в работе Industry Groups Great American Economic Revival, созданных для борьбы с экономическими последствиями COVID-19.

В ноябре 2024 года, после победы Трампа на выборах, он был назначен специальным посланником США на Ближнем Востоке. До вступления в должность Уиткофф участвовал в переговорах по прекращению огня между Израилем и ХАМАС в январе 2025 года.

По данным The New York Times, его решительный стиль переговоров помог достичь соглашения, согласно которому ХАМАС освободил 33 заложников в обмен на 1000 палестинских заключенных. В том же месяце Уиткофф совершил редкую для американских чиновников поездку в Сектор Газа, чтобы наблюдать за выполнением договоренностей.

Роль Уиткоффа в переговорах Украины и России

11 февраля этого года Стив Уиткофф посетил Москву с официальным визитом и забрал на своем самолете американца Марка Фогеля, который провел три года в российской тюрьме по обвинению в хранении наркотиков.

По данным Fox News, Уиткофф провел в Кремле трехчасовую встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Как выяснилось позже, президент США Дональд Трамп тайно расширил полномочия своего спецпосланника за пределы Ближнего Востока, чтобы создать переговорный канал с Россией. При этом спецпредставителем, который отвечает за контакты с Россией, является Кит Келлог.

Источники The New York Times сообщали, что Трамп доверяет Уиткоффу и считает, что его навыки переговорщика могут способствовать завершению войны в Украине. Уиткофф уже проводил прямые переговоры с приближенными к Путину лицами и обсуждал украинский вопрос с представителями Саудовской Аравии и Катара.

Переговоры в Джидде и визит Уиткоффа в Россию

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись восьмичасовые переговоры между представителями Украины и США. Американскую делегацию возглавили госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Ожидалось также присутствие Стива Уиткоффа, однако он не появился.

По итогам переговоров Украина согласилась на 30-дневное всеобщее перемирие при условии, что Россия также прекратит огонь. США, в свою очередь, обязались разблокировать поставки оружия, ранее замороженные администрацией Трампа, и возобновить предоставление Украине разведывательной информации.

Стороны также обсудили обмен пленными, освобождение незаконно удерживаемых украинских гражданских и возвращение депортированных детей. Было принято решение о создании специальных переговорных групп для работы над достижением долгосрочного мира.

Кроме того, в ближайшее время президенты Украины и США должны подписать соглашение о сотрудничестве в области полезных ископаемых.

12 марта Дональд Трамп заявил, что американская делегация отправляется в Россию для обсуждения возможного 30-дневного прекращения огня.

"У нас есть люди, которые едут в Россию прямо сейчас. Надеюсь, мы сможем достичь прекращения огня. Если это произойдет, это будет 80% пути к завершению этой ужасной кровавой бойни", - заявил президент США.

13 марта американская делегация прибыла в Россию для запланированных контактов с российской стороной.