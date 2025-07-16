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Хто такий шуряк, свояк і зовиця? Повний список родинних зв'язків українською: з прикладами та поясненнями

Середа 16 липня 2025 07:00
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Хто такий шуряк, свояк і зовиця? Повний список родинних зв'язків українською: з прикладами та поясненнями Як назвати чоловіка сестри дружини? (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В українській мові існує чітка і багата система термінів, що описують родинні зв’язки - як за кров’ю, так і через шлюб. Вона часто викликає плутанину, особливо в нових родинах.

РБК-Україна пропонує словничок, який допоможе вам не плутатися під час сімейних застіль і краще розуміти традиції.

Родинні зв'язки за кров'ю

Ці родичі пов'язані з вами біологічно (генетично).

Батько / Мати - ваші рідні батьки.

Приклад: Володимир - мій батько, а Олена - моя мати.

Син / Донька - ваші біологічні діти.

Приклад: Іван - мій син, а Софія - моя донька.

Дідусь / Бабуся - батьки вашої мами або вашого тата.

Приклад: Петро Іванович - мій дідусь (батько моєї мами), а Ганна Петрівна - моя бабуся (мати мого тата).

Онук / Онука - дитина вашого сина або доньки.

Приклад: Олег - мій онук (син моєї доньки), а Марина - моя онука (донька мого сина).

Прадід / Прабабуся - батьки ваших дідуся або бабусі.

Приклад: Дід мого дідуся - мій прадід.

Правнук / Правнука - дитина вашого онука чи онуки.

Приклад: Син мого онука - мій правнук.

Брати та сестри

Брат / Сестра - діти ваших батьків (рідні чи зведені).

Приклад: Ми з Ірою - брат і сестра.

Рідний брат / сестра - спільні й мама, і тато.

Приклад: Ольга - моя рідна сестра, ми маємо спільних батьків.

Єдинокровний брат / сестра - спільний лише тато (різні мами).

Приклад: У мене є єдинокровний брат від попереднього шлюбу батька.

Єдиноутробний брат / сестра - спільна лише мама (різні тати).

Приклад: Моя єдиноутробна сестра - це донька моєї мами від першого шлюбу.

Зведені брат / сестра - не мають спільних батьків, але зведені через шлюб (діти вітчима або мачухи).

Приклад: Після одруження моєї мами з дядьком Петром, його донька стала моєю зведеною сестрою.

Інші родичі

Дядько / Тітка - брат / сестра вашого батька або матері.

Приклад: Брат моєї мами - мій дядько Олег. Сестра мого тата - моя тітка Наталя.

Племінник / Племінниця - син або донька вашого брата або сестри.

Приклад: Син мого брата - мій племінник Андрій.

Двоюрідний брат / сестра - діти ваших тітки або дядька. Тобто ваші двоюрідні брат чи сестра мають із вами спільних бабусю або дідуся.

Приклад: Дочка моєї тітки Олени - моя двоюрідна сестра.

Троюрідний брат / сестра - діти двоюрідного дядька або тітки (спільні прабабуся або прадід).

Приклад: Син мого двоюрідного дядька - мій троюрідний брат.

Родинні зв'язки через шлюб (свояцтво)

Ці терміни описують родичів, які з'являються після укладання шлюбу - як вашого, так і ваших дітей.

З боку чоловіка (для дружини)

Свекор - батько чоловіка.

Приклад: Батько мого чоловіка Сергія - мій свекор.

Свекруха - мати чоловіка.

Приклад: Мати мого чоловіка Сергія - моя свекруха.

Дівер - брат чоловіка.

Приклад: Брат мого чоловіка - мій дівер.

Зовиця - сестра чоловіка.

Приклад: Сестра мого чоловіка - моя зовиця.

Ятрівка (діверка) - дружина брата чоловіка (дружина дівера).

Приклад: Дружина дівера (брата мого чоловіка) - моя ятрівка.

Невістка - дружина вашого сина; або дружина вашого брата (у розмовному вжитку).

Приклад: Дружина мого сина Андрія - моя невістка. Дружина мого брата - також моя невістка.

З боку дружини (для чоловіка)

Тесть - батько дружини.

Приклад: Батько моєї дружини Олени - мій тесть.

Теща - мати дружини.

Приклад: Мати моєї дружини Олени - моя теща.

Шуряк (шурин, швагро) - брат дружини.

Приклад: Брат моєї дружини - мій шуряк.

Своячка - сестра дружини.

Приклад: Сестра моєї дружини - моя своячка.

Зять - чоловік вашої доньки, або чоловік вашої сестри.

Приклад: Чоловік моєї доньки - мій зять. Чоловік моєї сестри - також мій зять.

Загальні зв'язки (через весілля, хрестини)

Сват / Сваха - батьки нареченого та нареченої між собою.

Приклад: Батько нареченої та батько нареченого стають сватами. Матері - свахами.

Свояк / Своячка - чоловік або дружина сестри дружини / чоловіка. Також може означати будь-якого родича по шлюбній лінії.

Приклад: Чоловік моєї зовиці (сестри дружини) - мій свояк.

Кум / Кума - хрещений батько / мати вашої дитини, або ви щодо них.

Приклад: Хрещена мама мого сина - моя кума. Я для неї - кум.

Цікаво знати

У давньослов'янській мові існували окремі слова на позначення дядька по лінії матері (вуйко, уй) і по лінії батька (строй), однак із часом всі злилися в "дядька".

Назви родичів - це частина культурного коду нації. Уникнення плутанини в цих термінах - це не лише ввічливість, а й знання традицій і гідності власного роду.

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