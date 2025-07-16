Хто такий шуряк, свояк і зовиця? Повний список родинних зв'язків українською: з прикладами та поясненнями
В українській мові існує чітка і багата система термінів, що описують родинні зв’язки - як за кров’ю, так і через шлюб. Вона часто викликає плутанину, особливо в нових родинах.
РБК-Україна пропонує словничок, який допоможе вам не плутатися під час сімейних застіль і краще розуміти традиції.
Родинні зв'язки за кров'ю
Ці родичі пов'язані з вами біологічно (генетично).
Батько / Мати - ваші рідні батьки.
Приклад: Володимир - мій батько, а Олена - моя мати.
Син / Донька - ваші біологічні діти.
Приклад: Іван - мій син, а Софія - моя донька.
Дідусь / Бабуся - батьки вашої мами або вашого тата.
Приклад: Петро Іванович - мій дідусь (батько моєї мами), а Ганна Петрівна - моя бабуся (мати мого тата).
Онук / Онука - дитина вашого сина або доньки.
Приклад: Олег - мій онук (син моєї доньки), а Марина - моя онука (донька мого сина).
Прадід / Прабабуся - батьки ваших дідуся або бабусі.
Приклад: Дід мого дідуся - мій прадід.
Правнук / Правнука - дитина вашого онука чи онуки.
Приклад: Син мого онука - мій правнук.
Брати та сестри
Брат / Сестра - діти ваших батьків (рідні чи зведені).
Приклад: Ми з Ірою - брат і сестра.
Рідний брат / сестра - спільні й мама, і тато.
Приклад: Ольга - моя рідна сестра, ми маємо спільних батьків.
Єдинокровний брат / сестра - спільний лише тато (різні мами).
Приклад: У мене є єдинокровний брат від попереднього шлюбу батька.
Єдиноутробний брат / сестра - спільна лише мама (різні тати).
Приклад: Моя єдиноутробна сестра - це донька моєї мами від першого шлюбу.
Зведені брат / сестра - не мають спільних батьків, але зведені через шлюб (діти вітчима або мачухи).
Приклад: Після одруження моєї мами з дядьком Петром, його донька стала моєю зведеною сестрою.
Інші родичі
Дядько / Тітка - брат / сестра вашого батька або матері.
Приклад: Брат моєї мами - мій дядько Олег. Сестра мого тата - моя тітка Наталя.
Племінник / Племінниця - син або донька вашого брата або сестри.
Приклад: Син мого брата - мій племінник Андрій.
Двоюрідний брат / сестра - діти ваших тітки або дядька. Тобто ваші двоюрідні брат чи сестра мають із вами спільних бабусю або дідуся.
Приклад: Дочка моєї тітки Олени - моя двоюрідна сестра.
Троюрідний брат / сестра - діти двоюрідного дядька або тітки (спільні прабабуся або прадід).
Приклад: Син мого двоюрідного дядька - мій троюрідний брат.
Родинні зв'язки через шлюб (свояцтво)
Ці терміни описують родичів, які з'являються після укладання шлюбу - як вашого, так і ваших дітей.
З боку чоловіка (для дружини)
Свекор - батько чоловіка.
Приклад: Батько мого чоловіка Сергія - мій свекор.
Свекруха - мати чоловіка.
Приклад: Мати мого чоловіка Сергія - моя свекруха.
Дівер - брат чоловіка.
Приклад: Брат мого чоловіка - мій дівер.
Зовиця - сестра чоловіка.
Приклад: Сестра мого чоловіка - моя зовиця.
Ятрівка (діверка) - дружина брата чоловіка (дружина дівера).
Приклад: Дружина дівера (брата мого чоловіка) - моя ятрівка.
Невістка - дружина вашого сина; або дружина вашого брата (у розмовному вжитку).
Приклад: Дружина мого сина Андрія - моя невістка. Дружина мого брата - також моя невістка.
З боку дружини (для чоловіка)
Тесть - батько дружини.
Приклад: Батько моєї дружини Олени - мій тесть.
Теща - мати дружини.
Приклад: Мати моєї дружини Олени - моя теща.
Шуряк (шурин, швагро) - брат дружини.
Приклад: Брат моєї дружини - мій шуряк.
Своячка - сестра дружини.
Приклад: Сестра моєї дружини - моя своячка.
Зять - чоловік вашої доньки, або чоловік вашої сестри.
Приклад: Чоловік моєї доньки - мій зять. Чоловік моєї сестри - також мій зять.
Загальні зв'язки (через весілля, хрестини)
Сват / Сваха - батьки нареченого та нареченої між собою.
Приклад: Батько нареченої та батько нареченого стають сватами. Матері - свахами.
Свояк / Своячка - чоловік або дружина сестри дружини / чоловіка. Також може означати будь-якого родича по шлюбній лінії.
Приклад: Чоловік моєї зовиці (сестри дружини) - мій свояк.
Кум / Кума - хрещений батько / мати вашої дитини, або ви щодо них.
Приклад: Хрещена мама мого сина - моя кума. Я для неї - кум.
Цікаво знати
У давньослов'янській мові існували окремі слова на позначення дядька по лінії матері (вуйко, уй) і по лінії батька (строй), однак із часом всі злилися в "дядька".
Назви родичів - це частина культурного коду нації. Уникнення плутанини в цих термінах - це не лише ввічливість, а й знання традицій і гідності власного роду.