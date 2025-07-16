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Кто такой шуряк, свояк и золовка? Полный список родственных связей на украинском языке: с примерами и объяснениями

Среда 16 июля 2025 07:00
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Кто такой шуряк, свояк и золовка? Полный список родственных связей на украинском языке: с примерами и объяснениями Как назвать мужа сестры жены? (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В украинском языке существует четкая и богатая система терминов, описывающих родственные связи - как по крови, так и через брак. Она часто вызывает путаницу, особенно в новых семьях.

РБК-Украина предлагает словарик, который поможет вам не путаться во время семейных застолий и лучше понимать традиции.

Родственные связи по крови

Эти родственники связаны с вами биологически (генетически).

Отец / Мать - ваши родные родители.

Пример: Владимир - мой отец, а Елена - моя мать.

Сын / Дочь - ваши биологические дети.

Пример: Иван - мой сын, а София - моя дочь.

Дедушка / Бабушка - родители вашей мамы или вашего папы.

Пример: Петр Иванович - мой дедушка (отец моей мамы), а Анна Петровна - моя бабушка (мать моего папы).

Внук / Внучка - ребенок вашего сына или дочери.

Пример: Олег - мой внук (сын моей дочери), а Марина - моя внучка (дочь моего сына).

Прадед / Прабабушка - родители ваших дедушки или бабушки.

Пример: Дед моего дедушки - мой прадед.

Правнук / Правнучка - ребенок вашего внука или внучки.

Пример: Сын моего внука - мой правнук.

Братья и сестры

Брат / Сестра - дети ваших родителей (родные или сводные).

Пример: Мы с Ирой - брат и сестра.

Родной брат / сестра - общие и мама, и папа.

Пример: Ольга - моя родная сестра, у нас общие родители.

Единокровный брат / сестра - общий только папа (разные мамы).

Пример: У меня есть единокровный брат от предыдущего брака отца.

Единоутробный брат / сестра - общая только мама (разные папы).

Пример: Моя единоутробная сестра - дочь моей матери от первого брака.

Сводные брат / сестра - не имеют общих родителей, но сведены через брак (дети отчима или мачехи).

Пример: После бракосочетания моей мамы с дядей Петром, его дочь стала моей сводной сестрой.

Другие родственники

Дядя / Тетя - брат / сестра вашего отца или матери.

Пример: Брат моей мамы - мой дядя Олег. Сестра моего папы - моя тетя Наталья.

Племянник / Племянница - сын или дочь вашего брата или сестры.

Пример: Сын моего брата - мой племянник Андрей.

Двоюродный брат/сестра - дети ваших тети или дяди. То есть ваши двоюродные брат или сестра имеют с вами общих бабушку или дедушку.

Пример: Дочь моей тети Елены - моя двоюродная сестра.

Троюродный брат / сестра - дети двоюродного дяди или тети (общие прабабушка или прадедушка).

Пример: Сын моего двоюродного дяди - мой троюродный брат.

Родственные связи через брак (своячество)

Эти термины описывают родственников, которые появляются после заключения брака - как вашего, так и ваших детей.

Со стороны мужа (для жены)

Свекор - отец мужа.

Пример: Отец моего мужа Сергея - мой свекор.

Свекровь - мать мужа.

Пример: Мать моего мужа Сергея - моя свекровь.

Дивер (деверь) - брат мужа

Пример: Брат моего мужа - мой деверь.

Зовица (золовка) - сестра мужа.

Пример: Сестра моего мужа - моя золовка.

Ятривка (диверка) - жена брата мужа (жена деверя).

Пример: Жена деверя (брата моего мужа) - моя ятровка.

Невестка - жена вашего сына; или жена вашего брата (в разговорном употреблении).

Пример: Жена моего сына Андрея - моя невестка. Жена моего брата - также моя невестка.

Со стороны жены (для мужа)

Тесть - отец жены.

Пример: Отец моей жены Елены - мой тесть.

Теща - мать жены.

Пример: Мать моей жены Елены - моя теща.

Шуряк (шурин, швагро) - брат жены.

Пример: Брат моей жены - мой шурин.

Свояченица - сестра жены.

Пример: Сестра моей жены - моя свояченица.

Зять - муж вашей дочери, или муж вашей сестры.

Пример: Муж моей дочери - мой зять. Муж моей сестры - также мой зять.

Общие связи (через свадьбу, крестины)

Сват / Сваха - родители жениха и невесты между собой.

Пример: Отец невесты и отец жениха становятся сватами. Матери - свахами.

Свояк / Своячка - муж или жена сестры жены/мужа. Также может означать любого родственника по брачной линии.

Пример: Муж моей золовки (сестры жены) - мой свояк.

Кум / Кума - крестный отец/мать вашего ребенка, или вы по отношению к ним.

Пример: Крестная мама моего сына - моя кума. Я для нее - кум.

Интересно знать

В древнеславянском языке существовали отдельные слова для обозначения дяди по линии матери (вуйко, уй) и по линии отца (строй), однако со временем все слились в "дядю".

Названия родственников - это часть культурного кода нации. Избегание путаницы в этих терминах - это не только вежливость, но и знание традиций и достоинства собственного рода.

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