Є шорт-лист. Хто може замінити Резнікова в Міноборони

У разі звільнення глави Міноборони Олексія Резнікова з посади на його заміну є шорт-лист кандидатів. Імовірно, замінити міністра може голова Фонду держмайна Рустем Умеров.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони".

Відомо, що Верховна рада повернеться до пленарної роботи вже наступного тижня, але не факт, що одразу візьметься за питання нового глави Міноборони.

Не виключено, що нового міністра на той час так і не знайдуть. Але за даними РБК-Україна, якийсь шорт-лист кандидатів на середину цього тижня начебто з'явився. І в ньому, серед інших, є голова Фонду держмайна Рустем Умеров.

Так, в українських медіа як можливих кандидатів на посаду голови Міноборони, серед іншого, називали два прізвища: міністра з розвитку стратегічних галузей Олександра Камишіна та віце-прем'єра, міністра інфраструктури та розвитку територій Олександра Кубракова.

Але джерела РБК-Україна стверджують, що Камишин, хоч і користується повагою з боку вищого керівництва країни і вважається ефективним на своїй посаді, поки що недостатньо "заматерів", щоб очолити таку непросту структуру, як Міноборони, і поки що краще, щоб він і надалі вів свої проекти у Мінстратпромі.

Серед кандидатів на Міноборони обговорювалася і кандидатура голови СБУ Василя Малюка.

Варто зауважити, що згідно із законом, очільник має бути цивільним, а не військовим. Тому, щоб призначити на посаду, наприклад, першого заступника Резнікова, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка (а його прізвище також звучало в кулуарах), довелося б змінювати законодавство ще й у розріз із принципами НАТО.

Втім, не треба виключати й того факту, що Резніков залишиться на посаді. Адже подібних ситуацій, коли лунали заяви про відставку топ-чиновника, який у підсумку залишався на посаді є достатньо.

Що відомо про можливу відставку Резнікова

Насправді чутки про відставку Олексія Резнікова з посади голови Міноборони ходять вже давно.

Спочатку про його звільнення говорили в лютому цього року, коли широкого резонансу набув скандал в Міноборони щодо закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами.

Після чого повідомлялося, що Резнікова можуть перевести в Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, а на його місце нібито призначать керівника ГУР МО Кирила Буданова. Але сам Резніков відхрестився від таких заяв та зазначив, що "таких пропозицій не отримував".

З новою силою чутки про нібито звільнення Резнікова поширилися медіа після того, як з'явився новий гучний скандал в Міноборони про куртки для ЗСУ, які закупили у турецької фірми за завищеними цінами, про що стало відомо із розслідування журналістів.

Резніков заперечив цю інформацію та запропоновував ЗМІ "парі". Нібито, якщо цей факт підтвердиться він піде з посади.

Що каже президент

Зазначимо, що на чутки про можливу відставку Резнікова нещодавно відреагував президент Володимир Зеленський, але прямо не відповів на запитання, а зазначив, що "коментує відставки після відповідних указів".

Резнікова можуть призначити послом?

Додамо, нещодавно в ЗМІ, а також деякі парламентарі поділилися інформацією, що міністра оборони Резнікова можуть відправити у відставку та буцімто призначити послом у Британії. Але жодних офіційних заяв щодо цього не було оприлюднено.

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