Кто такой Рустем Умеров, которого называют кандидатом на главу Минобороны

В случае отставки Алексея Резникова с должности министра обороны на его место может быть назначен Рустем Умеров. В настоящее время он является главой Фонда государственного имущества, а до этого был народным депутатом.

Что известно о возможном преемнике Резникова - в материале РБК-Украина ниже.

Биография Рустема Умерова

Рустем Умеров родился 19 апреля 1982 года в Самарканде (Узбекистан) в семье выходцев из Алушты (Крым). Этнический крымский татарин и мусульманин. Отец - Энвер Умеров, инженер-технолог. Мать - Мерьем Умерова, инженер-химик.

Рустем Умеров женат и воспитывает троих детей.

Образование

Известно, что Умеров выпускник Крымской школы-интерната для одаренных детей Министерства образования и науки АР Крым. Стипендиат по "Программе обмена будущих лидеров (FLEX), США".

Он получил степень бакалавра экономики и магистра финансов в Национальной академии управления.

Карьера

Умеров начал свою карьеру в телекоммуникационной компании lifecell, занимая разные руководящие должности с 2004 по 2010 годы. Параллельно стал заниматься инвестиционной деятельностью.

В частности, он основал инвестиционную компанию ASTEM и благотворительный фонд ASTEM Foundation, которая:

управляет инвестициями в области связи, информационных технологий и инфраструктуры,

является одним из доноров программы Ukrainian Emerging Leaders в Стэнфордском университете, призванной обучать украинских политиков, юристов, социальных предпринимателей, бизнесменов и общественных лидеров.

В 2007 году был соучредителем международной организации "Bizin Qirim" и ОО "Землячество крымских татар". Также с 2011 по 2013 год был соучредителем "Фонда Развития Крыма". В эти же годы занимал должность в компании iCapital, а через некоторое время работал в компании ICG Investments.

В 2012 году Умеров стал соучредителем и членом правления Крымской международной бизнес-ассоциации. В этом же году был доверенным лицом кандидата в народные депутаты в 10-м округе в АР Крым Ахтема Чигойза.

В 2016 году оказал помощь в создании "Фонда Культурного Наследия".

Политическая деятельность

В сентябре 2019 года Умеров был избран народным депутатом Украины от фракции "Голос".

Во время работы в Верховной Раде возглавлял Временную специальную комиссию по мониторингу получения использования международной материально-технической помощи.

Фото: Умеров был нардепом до получения должности в Фонде госимущества (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также Умеров был соглавой депутатского объединения "Крымская платформа", участник украинской переговорной группы с РФ.

В августе 2021 года указом президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени. С декабря 2020 Умеров является соглавой депутатского объединения "Крымская платформа".

Он возглавляет Фонд Государственного имущества. В этой должности Умеров с 7 сентября 2022 года.

Умеров может возглавить Минобороны?

На фоне слухов о возможном увольнении Алексея Резникова с должности главы Минобороны в СМИ активно обсуждают его преемника.

В частности, в медиа и некоторые парламентарии называют Рустема Умерова потенциальным кандидатом на должность нового министра обороны.

Впрочем, что по данным РБК-Украина, таких кандидатов несколько - подробнее об этом можно узнать нашему в материале "Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками у Минобороны".

Следует добавить, что на следующей неделе уже состоится пленарное заседание Рады и не исключено, что могут быть кадровые перестановки.

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