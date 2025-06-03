Хто такий Роберт "Мадяр" Бровді: що відомо про нового командувача Сил безпілотних систем

Роберт Бровді, відомий під позивним "Мадяр", народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. Ще з 90-х він займався підприємництвом: працював у сфері торгівлі, нерухомості та сільського господарства. Його компанії увійшли в п’ятірку найбільших експортерів зерна з України, а агропроєкт "Гранум" став флагманом на китайському ринку.

Поза бізнесом він активно підтримував культуру - заснував арт-фундацію "БровдіАрт", яка просувала українське мистецтво та демонструвала колекції в музеях Європи.

До початку повномасштабного вторгнення Бровді був успішним девелопером і благодійником. Проте 24 лютого 2022 року його життя кардинально змінилося - він став добровольцем у тероборону.

Шлях "Мадяра" у війську

7 лютого 2022 року Бровді приєднався до Оболонського батальйону тероборони та очолив взвод другої штурмової роти 206-го батальйону, який підпорядковувався 28-й окремій механізованій бригаді. З перших днів вторгнення він і його побратими евакуювали цивільних з Ірпеня, Бучі та Бородянки - попри обстріли та нестачу ресурсів.

У квітні підрозділ перекинули на херсонський напрямок. Там він організував збори коштів, залучив місцеву ТГ "Шершень" і розгорнув першу повітряну розвідку.

Вже в травні 2022 року з’явився підрозділ "Птахи Мадяра" команда, яка спеціалізувалася на виявленні ворога, коригуванні вогню, дронах-камікадзе та точковому скиданні вибухівки.

Робота "Птахів Мадяра" і створення окремого батальйону

У листопаді 2022 року Бровді очолив новостворений аеророзвідувальний підрозділ ЗСУ - "Птахи Мадяра", який діяв у складі 251-го батальйону тероборони. Його команда працювала на найгарячіших ділянках Донбасу - Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Кліщіївка - здійснюючи розвідку, коригування артилерії та підтримку бойових бригад.

Весною 2023 року Бровді вже керував ротою ударних дронів у складі 59-ї мотопіхотної бригади на Донеччині. А з червня по жовтень його група брала участь у південному контрнаступі. За офіційними даними - 514 цілей вражено, 309 з них знищено.

У жовтні підрозділ перекинули до району Кринок на лівобережжі Дніпра. Тут "Птахи" реалізували масштабну операцію з радіоелектронної боротьби - за 4 місяці виявили понад 2 тисячі ворожих FPV-дронів, з яких понад 1600 вдалося знешкодити.

16 січня 2024 року "Птахи Мадяра" стали окремим батальйоном - 414 ОБУБАС Морської піхоти, а Роберт Бровді - його командиром. Підрозділ зріс до 40+ спеціалізацій і відкрив власну навчальну базу.

З січня 2024 року вони боронять Харківський напрямок, зокрема Вовчанськ. Крім участі в бойових діях, батальйон навчає інших військових роботі з дронами, мінуванню, радіорозвідці та технічним інноваціям.

Герой України

8 травня 2024 року президент Володимир Зеленський надав Роберту Бровді звання Героя України.