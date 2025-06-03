Кто такой Роберт "Мадяр" Бровди: что известно о новом командующем Сил беспилотных систем

Роберт Бровди, известный под позывным "Мадяр", родился 9 августа 1975 года в Ужгороде. Еще с 90-х он занимался предпринимательством: работал в сфере торговли, недвижимости и сельского хозяйства. Его компании вошли в пятерку крупнейших экспортеров зерна из Украины, а агропроект "Гранум" стал флагманом на китайском рынке.

Вне бизнеса он активно поддерживал культуру - основал арт-фундацию "БровдиАрт", которая продвигала украинское искусство и демонстрировала коллекции в музеях Европы.

До начала полномасштабного вторжения Бровди был успешным девелопером и благотворителем. Однако 24 февраля 2022 года его жизнь кардинально изменилась - он стал добровольцем в тероборону.

Путь "Мадяра" в армии

7 февраля 2022 года Бровди присоединился к Оболонскому батальону теробороны и возглавил взвод второй штурмовой роты 206-го батальона, который подчинялся 28-й отдельной механизированной бригаде. С первых дней вторжения он и его побратимы эвакуировали гражданских из Ирпеня, Бучи и Бородянки - несмотря на обстрелы и недостаток ресурсов.

В апреле подразделение перебросили на херсонское направление. Там он организовал сбор средств, привлек местную ТГ "Шершень" и развернул первую воздушную разведку.

Уже в мае 2022 года появилось подразделение "Птицы Мадяра" команда, которая специализировалась на выявлении врага, корректировке огня, дронах-камикадзе и точечном сбросе взрывчатки.

Работа "Птиц Мадьра" и создание отдельного батальона

В ноябре 2022 года Бровди возглавил вновь созданное аэроразведывательное подразделение ВСУ - "Птицы Мадяра", которое действовало в составе 251-го батальона теробороны. Его команда работала на самых горячих участках Донбасса - Бахмут, Красная Гора, Парасковиевка, Клещеевка - осуществляя разведку, корректировку артиллерии и поддержку боевых бригад.

Весной 2023 года Бровди уже руководил ротой ударных дронов в составе 59-й мотопехотной бригады в Донецкой области. А с июня по октябрь его группа участвовала в южном контрнаступлении. По официальным данным - 514 целей поражено, 309 из них уничтожено.

В октябре подразделение перебросили в район Крынок на левобережье Днепра. Здесь "Птицы" реализовали масштабную операцию по радиоэлектронной борьбе - за 4 месяца обнаружили более 2 тысяч вражеских FPV-дронов, из которых более 1600 удалось обезвредить.

16 января 2024 года "Птицы Мадяра" стали отдельным батальоном - 414 ОБУБАС Морской пехоты, а Роберт Бровди - его командиром. Подразделение выросло до 40+ специализаций и открыло собственную учебную базу.

С января 2024 года они защищают Харьковское направление, в частности Волчанск. Кроме участия в боевых действиях, батальон обучает других военных работе с дронами, минированию, радиоразведке и техническим инновациям.

Герой Украины

8 мая 2024 года президент Владимир Зеленский присвоил Роберту Бровди звание Героя Украины.