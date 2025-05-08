Нові Герої України: Зеленський нагородив Малюка, "Мадяра" та Петриченка

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Героя України низці видатних громадян. Серед них - голова СБУ Василь Малюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази глави української держави.

Згідно з указами Зеленського, звання Героя України було присвоєно:

Зеленський присвоїв звання Героя льотчику F-16

Нагадаємо, 12 квітня президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту Павлу Іванову (посмертно). Він був льотчиком F-16.

Воїн загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання.

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