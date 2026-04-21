Тім Кук йде з посади гендиректора Apple після 15 років роботи

00:06 21.04.2026 Вт
2 хв
Епоха Кука завершується: хто стане новим CEO Apple?
aimg Катерина Коваль
Тім Кук залишиться на посаді до літа (Getty Images)

Компанія Apple оголосила про зміну генерального директора. Джон Тернус змінить Тіма Кука на посаді CEO з 1 вересня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Хто такий Джон Тернус

Джон Тернус обіймав посаду старшого віцепрезидента з інженерії апаратного забезпечення Apple. Він відповідав за розробку ключових продуктів, зокрема лінійок iPhone, Mac, iPad та AirPods.

Після вступу на посаду CEO він також увійде до ради директорів компанії.

Що відомо про перехід

Тім Кук залишатиметься генеральним директором до кінця літа, щоб забезпечити плавну передачу справ.

Після цього він стане виконавчим головою ради директорів. Нинішній невиконавчий голова Артур Левінсон стане провідним незалежним директором.

"Це була найбільша честь у моєму житті - бути генеральним директором Apple", - заявив Кук.

Результати роботи Тіма Кука

За час керівництва Кука ринкова капіталізація Apple зросла приблизно у 24 рази - до 4 трлн доларів на момент закриття торгів у понеділок.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Apple готує масштабне оновлення операційної системи iOS 27, яке інтегрує нові функції штучного інтелекту в додатки Safari та Wallet. Анонс системи очікується на конференції WWDC у червні 2026 року.

Крім того, нещодавно стало відомо, що смартфони iPhone 17 Pro Max були включені до переліку обладнання космічної місії NASA Artemis 2. Це один із перших випадків, коли космічна агенція дозволила екіпажу брати смартфони в політ до іншого небесного тіла (Місяця).

Астронавти використовуватимуть їх для фіксації подорожі, хоча NASA запровадило суворі обмеження на деякі функції пристроїв.

