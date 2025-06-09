Хто така Грета Тунберг і чому про неї знову всі говорять

Хто така Грета Тунберг

Шведська екоактивістка Грета Тунберг стала всесвітньо відомою завдяки своїм публічним виступам проти глобального потепління та бездіяльності політиків щодо кліматичних змін. Увагу публіки привернула гостра манера її заяв, зокрема критика світових лідерів, яких вона звинувачує в ігноруванні кліматичної кризи.

Грета Тунберг народилася 3 січня 2003 року у Стокгольмі. Її мати - оперна співачка Малена Ернман, яка представляла Швецію на Євробаченні-2009. Батько - актор Сванте Тунберг. Дід - режисер та актор Улоф Тунберг. Родина Грети відмовилася від м’ясної їжі та перельотів заради зменшення вуглецевого сліду.

У дівчини діагностовано синдром Аспергера, обсесивно-компульсивний розлад, СПАУ та селективний мутизм.

Грета Тунберг (фото: flickr.com photos festivalflyer)

Боротьба за світ: з чого почалась активістка діяльність

У серпні 2018 року Грета розпочала свій перший шкільний страйк заради клімату під стінами парламенту Швеції. Ця акція згодом переросла у міжнародний рух Fridays for Future. Восени того ж року вона виступила на TEDx у Стокгольмі, а вже в грудні звернулася до Конференції ООН зі зміни клімату. У січні 2019-го її запросили виступити на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Найбільшого резонансу Тунберг досягла у вересні 2019 року, коли виступила на кліматичному саміті ООН у Нью-Йорку. Вона прибула туди вітрильником, аби не забруднювати атмосферу перельотом. Її гнівна промова, зокрема фраза "How dare you?" - "Як ви смієте?" - швидко облетіла світові ЗМІ.

Грету нагороджували багатьма преміями, а у 2019 році журнал Time визнав її людиною року. На той момент їй було лише 16 років - вона стала наймолодшою лауреаткою в історії цього звання. Раніше той самий журнал включив її до списку 25 найвпливовіших підлітків світу.

Наприкінці 2019 року Ґрета Тунберг потрапила до списку 100 найвпливовіших жінок світу за версією журналу "Forbes", а науковці назвали новий вид жуків на честь екоактивістки, а згодом ще й равликів.

Підтримка Палестини

Ще у жовтні 2023 року Грета Тунберг організувала масштабний страйк на підтримку Палестини. Нагадаємо, що 7 жовтня того року ХАМАС здійснив масований напад на Ізраїль.

"Сьогодні ми страйкуємо на знак солідарності з Палестиною та Газою. Світ повинен висловитися і закликати до негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців і всіх постраждалих цивільних осіб", - заявила екоактивістка.

Грета підтримала Палестину (фото: Instagra/gretathunberg)

А на передодні захоплення судна на сторінці Грети у соцмережах з'явився спільний пост із коаліцією "Флотилією свободи", яка керувала бортом Madleen. Активісти пояснили, як бойові дії впливають на довкілля.

"Бомбардування та обстріли руйнують екосистеми, забруднюючи повітря, воду та ґрунт небезпечними матеріалами, такими як збіднений уран та хімікати. Ми не можемо прийняти світ, який дозволяє безконтрольно продовжуватись таким порушенням прав людини та руйнуванню довкілля. Настав час вимагати відповідальності та відстоювати справедливість як для Палестини, так і для планети", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про ситуацію із судном Madleen

Ввечері 8 червня ізраїльські військові зупинили корабель Madleen у Середземному морі неподалік Сектора Гази. На борту перебувала шведська екоактивістка Грета Тунберг. На судні також була група про-палестинських активістів, зокрема щонайменше один дипломат.

Судно Madleen брало участь у гуманітарній ініціативі "Флотилія свободи", метою якої була доставка медикаментів, продуктів та інших життєво необхідних ресурсів для населення Гази, що залишається в умовах суворої блокади без електрики, води й медичного забезпечення.

Нагадаємо, Ізраїль уже багато років блокує морський доступ до Гази, пояснюючи це ризиком постачання зброї угрупованню ХАМАС.

Днями влада Ізраїлю публічно заявила, що "зупинить Madleen за будь-яку ціну", а Грету Тунберг звинуватили у поширенні антисемітизму.

Затримання судна Madleen (скриншот/FFC_official_channel / Telegram)

Позиція екоактивістки щодо війни в Україні

Тунберг не змогла залишитись осторонь екологічної ситуації і в Україні. На третій день після підриву росіянами дамби Каховського водосховища вона заявила, що РФ має відповісти за свої злочини.

"Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним звірством, яке відбирає дар мови у світу. Наші погляди знову спрямовані на Росію, яка повинна понести відповідальність за свої злочини", - написала Тунберг у соцмережі Х.

Пост Грети після підриву Каховського водосховища (скриншот)

Також у червні 2023 року Грета разом з іншими екоактивістами прибула в Україну з метою опрацювання питань, пов'язаних із впливом російської агресії на екологічну систему нашої країни.

Грета Тунберг під час візиту в Україну у 2023 році (фото: Віталій Носач)

За що критикують Грету

Реакція на її діяльність у суспільстві є двоякою: її підтримує чимало політиків, але водночас вона зазнає різкої критики, зокрема зі сторони президента США Дональда Трампа.

Після того як шкільні кліматичні страйки Грети Тунберг стали всесвітньо відомими, її неодноразово намагалися дискредитувати або використати у власних інтересах. Одним із найгучніших скандалів стали звинувачення у зв'язках з PR-фахівцем Інгмаром Ренцхогом. За даними ЗМІ, він нібито використав ім’я Тунберг для залучення інвестицій у свій екостартап - сума сягнула близько мільйона доларів.

Причиною підозр стало те, що Грета певний час була членкинею молодіжної ради організації Ренцхога та спілкувалася з ним особисто. Втім, сама Тунберг заявила, що не мала жодного стосунку до фінансової діяльності підприємця та не знала про використання свого імені у фандрейзингу.