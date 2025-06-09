Кто такая Грета Тунберг и почему о ней снова все говорят

Кто такая Грета Тунберг

Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала всемирно известной благодаря своим публичным выступлениям против глобального потепления и бездействия политиков в отношении климатических изменений. Внимание публики привлекла острая манера ее заявлений, в частности критика мировых лидеров, которых она обвиняет в игнорировании климатического кризиса.

Грета Тунберг родилась 3 января 2003 года в Стокгольме. Ее мать - оперная певица Малена Эрнман, которая представляла Швецию на Евровидении-2009. Отец - актер Сванте Тунберг. Дед - режиссер и актер Улоф Тунберг. Семья Греты отказалась от мясной пищи и перелетов ради уменьшения углеродного следа.

У девушки диагностированы синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство, СПАУ и селективный мутизм.

Грета Тунберг (фото: flickr.com photos festivalflyer)

Борьба за мир: с чего началась активистская деятельность

В августе 2018 года Грета начала свою первую школьную забастовку ради климата под стенами парламента Швеции. Эта акция впоследствии переросла в международное движение Fridays for Future. Осенью того же года она выступила на TEDx в Стокгольме, а уже в декабре обратилась к Конференции ООН по изменению климата. В январе 2019-го ее пригласили выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Наибольшего резонанса Тунберг достигла в сентябре 2019 года, когда выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Она прибыла туда на паруснике, чтобы не загрязнять атмосферу перелетом. Ее гневная речь, в частности фраза "How dare you?" - "Как вы смеете?" - быстро облетела мировые СМИ.

Грету награждали многими премиями, а в 2019 году журнал Time признал ее человеком года. На тот момент ей было всего 16 лет - она стала самой молодой лауреаткой в истории этого звания. Ранее тот же журнал включил ее в список 25 самых влиятельных подростков мира.

В конце 2019 года Грета Тунберг попала в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала "Forbes", а ученые назвали новый вид жуков в честь экоактивистки, а потом еще и улиток.

Поддержка Палестины

Еще в октябре 2023 года Грета Тунберг организовала масштабную акцию в поддержку Палестины. Напомним, что 7 октября того года ХАМАС совершил массированное нападение на Израиль.

"Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и Газой. Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц", - заявила экоактивистка.

Грета поддержала Палестину (фото: Instagra/gretathunberg)

А накануне захвата судна на странице Греты в соцсетях появился совместный пост с коалицией "Флотилией свободы", которая управляла бортом Madleen. Активисты объяснили, как боевые действия влияют на окружающую среду.

"Бомбардировки и обстрелы разрушают экосистемы, загрязняя воздух, воду и почву опасными материалами, такими как обедненный уран и химикаты. Мы не можем принять мир, который позволяет бесконтрольно продолжаться таким нарушениям прав человека и разрушению окружающей среды. Пришло время требовать ответственности и отстаивать справедливость как для Палестины, так и для планеты", - говорится в сообщении.

Что известно о ситуации с судном Madleen

Вечером 8 июня израильские военные остановили корабль Madleen в Средиземном море недалеко от Сектора Газа. На борту находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг. На судне также была группа про-палестинских активистов, в том числе по меньшей мере один дипломат.

Судно Madleen участвовало в гуманитарной инициативе "Флотилия свободы", целью которой была доставка медикаментов, продуктов и других жизненно необходимых ресурсов для населения Газы, что остается в условиях суровой блокады без электричества, воды и медицинского обеспечения.

Напомним, Израиль уже много лет блокирует морской доступ в Газу, объясняя это риском поставок оружия группировке ХАМАС.

На днях власти Израиля публично заявили, что "остановит Madleen любой ценой", а Грету Тунберг обвинили в распространении антисемитизма.

Задержание судна Madleen (скриншот/FFC_official_channel / Telegram)

Позиция экоактивистки относительно войны в Украине

Тунберг не смогла остаться в стороне и от экологической ситуации в Украине. На третий день после подрыва россиянами дамбы Каховского водохранилища она заявила, что РФ должна ответить за свои преступления.

"Этот экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину является еще одним зверством, которое отбирает дар речи у мира. Наши взгляды снова направлены на Россию, которая должна понести ответственность за свои преступления", - написала Тунберг в соцсети Х.

Пост Греты после подрыва Каховского водохранилища (скриншот)

Также в июне 2023 года Грета вместе с другими экоактивистами прибыла в Украину с целью проработки вопросов, связанных с влиянием российской агрессии на экологическую систему нашей страны.

Грета Тунберг во время визита в Украину в 2023 году (фото: Виталий Носач)

За что критикуют Грету

Реакция на ее деятельность в обществе является двоякой: ее поддерживает немало политиков, но в то же время она подвергается резкой критике, в частности со стороны президента США Дональда Трампа.

После того как школьные климатические забастовки Греты Тунберг стали всемирно известными, ее неоднократно пытались дискредитировать или использовать в собственных интересах. Одним из самых громких скандалов стали обвинения в связях с PR-специалистом Ингмаром Ренцхогом. По данным СМИ, он якобы использовал имя Тунберг для привлечения инвестиций в свой экостартап - сумма достигла около миллиона долларов.

Причиной подозрений стало то, что Грета некоторое время была членом молодежного совета организации Ренцхога и общалась с ним лично. Но сама Тунберг заявила, что не имела никакого отношения к финансовой деятельности предпринимателя и не знала об использовании своего имени в фандрейзинге.