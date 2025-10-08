Хто стане міністром культури та гуманітарним віцепрем'єром: що вирішили в Раді

"Відбулося засідання фракції "Слуга Народу", під час якого фракція підтримала кандидатуру Бережної на посаду віцепрем'єр-міністра, міністра культури України", - розповіла Палійчук.

Зі свого боку Кравчук додала, що нардепи СН рекомендуватимуть прем'єру Юлії Свириденко внести подання на призначення Бережної.

Вона припустила, що Рада може розглянути призначення Бережної вже наступного пленарного тижня, зокрема й у вівторок, 21 жовтня.

За що відповідатиме новий віцепрем'єр, міністр культури

За словами нардепки, тема стратегічної комунікації буде передана Держкомтелерадіо, тому що у нього вже є схожі функції. Тим часом питання, пов'язані з інформаційною політикою - особливо в контексті євроінтеграції, законодавства та зобов'язань України перед Європейською комісією зі створення післявоєнного медійного простору, - залишаться за міністерством культури.

"Але операційна діяльність і все, що з цим пов'язано, зокрема телемарафон, іномовлення, "Укрінформ" - це буде під Держкомтелерадіо. Ну, принаймні, зараз такий варіант розглядається. Але знову ж таки ці розподіли - це вже питання Кабінету міністрів", - уточнила Кравчук.

Водночас, як додала нардеп, Бережна стане віцепрем'єром із гуманітарних питань для кращої координації гуманітарної сфери. Вона нагадала, що раніше Рада на законодавчому рівні визнала, що культурна спадщина і національна пам'ять є складовими національної безпеки і оборони.

Також новий віцепрем'єр потрібен для координації таких агентств, як, наприклад, Інституту національної пам'яті, або Державної служби з етнополітики та свободи совісті, які не підпорядковані якомусь міністерству, а підпорядковуються Кабміну.

Що стосується інших напрямів, за які відповідатиме Бережна, - це вирішить Кабмін і прем'єр-міністр, розподіляючи функції і теми між комітетами уряду.