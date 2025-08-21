Хто справжній господар у Кремлі? В ЄС висміяли Путіна після заяв Лаврова

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що гарантії безпеки України мають забезпечуватися "на рівній основі" такими країнами як Китай, США, Велика Британія та Франція. Але, як стверджує глава російського МЗС, без участі Росії це "шлях у нікуди".

Заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що державами-гарантами безпеки для України можуть виступити РФ, Китай і США, фактично зірвала переговори Москви з Вашингтоном.