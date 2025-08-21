Кто настоящий хозяин в Кремле? В ЕС высмеяли Путина после заявлений Лаврова

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что гарантии безопасности Украины должны обеспечиваться "на равной основе" такими странами как Китай, США, Великобритания и Франция. Но, как утверждает глава российского МИД, без участия России это "путь в никуда".

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что государствами-гарантами безопасности для Украины могут выступить РФ, Китай и США, фактически сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном.