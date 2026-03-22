Хто складає завдання НМТ та як їх перевіряють на складність: роз'яснення УЦОЯО

10:15 22.03.2026 Нд
2 хв
Що впливає на остаточне рішення внести завдання у систему тестувань?
aimg Василина Копитко
Завдання спершу проходять тестування на вибірці учнів або студентів (фото: Getty Images)

Розробка завдань для національного мультипредметного тесту (НМТ) включає незалежну експертизу та апробацію на учнях. Така система дозволяє майже повністю виключити критичні помилки та збалансувати складність іспиту.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Читайте також: Правила НМТ-2026: за що учасників можуть вигнати з іспиту

Головне:

  • Тести пишуть сертифіковані автори-тестологи.
  • Кожне запитання проходить через двох незалежних експертів.
  • Завдання перевіряють на реальних учнях (апробація) перед тим, як винести на іспит.
  • Складність кожного питання вираховують за допомогою психометричного аналізу.
  • Системні помилки в НМТ майже неможливі, проте одиничні одруки не виключені.

Хто пише завдання

За словами Вакуленко, відомство не просто складає тести самотужки, а замовляє їх у сертифікованих авторів. Це фахівці, які пройшли спеціальне навчання з тестології та досконало знають шкільну програму.

Проте написання завдання - це лише початок. Кожен тест проходить через "фільтр" двох незалежних експертів, які перевіряють:

  • відповідність програмі;
  • коректність формулювань;
  • відсутність фактичних помилок.

Тест-драйв на учнях: як визначають складність

Перш ніж потрапити в екзаменаційну систему, завдання проходять стадію апробації. Їх дають розв'язати вибірці учнів або студентів, після чого фахівці з психометричного аналізу вивчають статистику.

"Після апробації до кожного завдання надають параметри: складність, когнітивний рівень, кореляція тощо. Лише на основі цих даних укладачі ухвалюють остаточне рішення - включати завдання до тесту чи ні", - пояснила Вакуленко.

Чи можливі помилки в системі

Очільниця УЦОЯО запевнила, що завдяки такому контролю системні або критичні помилки в НМТ практично неможливі. Водночас вона визнала, що в масштабах великої комп'ютерної системи не можна на 100% виключити людський фактор.

"Можливі поодинокі одруки або технічні помилки, але вони не мають системного характеру", - підсумувала вона.

Читайте також про те, що у 2026 році учасники НМТ складатимуть завдання із чотирьох дисциплін - української мови, математики, історії України та одного предмету на вибір. Загальний час на роботу становитиме 240 хвилин, які розподілені на два етапи з фіксованою перервою.

Раніше ми писали про те, що реєстрація на НМТ-2026 проходитиме з 5 березня по 2 квітня. Створити кабінет учасника можна автоматично через застосунок "Дія" або вручну на сайті УЦОЯО.

