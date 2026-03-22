Хто складає завдання НМТ та як їх перевіряють на складність: роз'яснення УЦОЯО

Головне: Тести пишуть сертифіковані автори-тестологи.

Кожне запитання проходить через двох незалежних експертів.

Завдання перевіряють на реальних учнях (апробація) перед тим, як винести на іспит.

Хто пише завдання

За словами Вакуленко, відомство не просто складає тести самотужки, а замовляє їх у сертифікованих авторів. Це фахівці, які пройшли спеціальне навчання з тестології та досконало знають шкільну програму.

Проте написання завдання - це лише початок. Кожен тест проходить через "фільтр" двох незалежних експертів, які перевіряють:

відповідність програмі;

коректність формулювань;

відсутність фактичних помилок.

Тест-драйв на учнях: як визначають складність

Перш ніж потрапити в екзаменаційну систему, завдання проходять стадію апробації. Їх дають розв'язати вибірці учнів або студентів, після чого фахівці з психометричного аналізу вивчають статистику.

"Після апробації до кожного завдання надають параметри: складність, когнітивний рівень, кореляція тощо. Лише на основі цих даних укладачі ухвалюють остаточне рішення - включати завдання до тесту чи ні", - пояснила Вакуленко.

Чи можливі помилки в системі

Очільниця УЦОЯО запевнила, що завдяки такому контролю системні або критичні помилки в НМТ практично неможливі. Водночас вона визнала, що в масштабах великої комп'ютерної системи не можна на 100% виключити людський фактор.

"Можливі поодинокі одруки або технічні помилки, але вони не мають системного характеру", - підсумувала вона.