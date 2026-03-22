Образование Деньги Изменения

Кто составляет задания НМТ и как их проверяют на сложность: разъяснение УЦОКО

10:15 22.03.2026 Вс
2 мин
Что влияет на окончательное решение внести задание в систему тестирования?
aimg Василина Копытко
Задания сперва проходят тестирование на выборке учеников или студентов (фото: Getty Images)

Разработка заданий для национального мультипредметного теста (НМТ) включает независимую экспертизу и апробацию на учениках. Такая система позволяет почти полностью исключить критические ошибки и сбалансировать сложность экзамена.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор УЦОКО Татьяна Вакуленко.

Главное:

  • Тесты пишут сертифицированные авторы-тестологи.
  • Каждый вопрос проходит через двух независимых экспертов.
  • Задания проверяют на реальных учениках (апробация) перед тем, как вынести на экзамен.
  • Сложность каждого вопроса высчитывают с помощью психометрического анализа.
  • Системные ошибки в НМТ почти невозможны, однако единичные опечатки не исключены.

Кто пишет задания

По словам Вакуленко, ведомство не просто составляет тесты самостоятельно, а заказывает их у сертифицированных авторов. Это специалисты, которые прошли специальное обучение по тестологии и в совершенстве знают школьную программу.

Однако написание задания - это только начало. Каждый тест проходит через "фильтр" двух независимых экспертов, которые проверяют:

  • соответствие программе;
  • корректность формулировок;
  • отсутствие фактических ошибок.

Тест-драйв на учениках: как определяют сложность

Прежде чем попасть в экзаменационную систему, задания проходят стадию апробации. Их дают решить выборке учеников или студентов, после чего специалисты по психометрическому анализу изучают статистику.

"После апробации к каждому заданию предоставляют параметры: сложность, когнитивный уровень, корреляция и тому подобное. Только на основе этих данных составители принимают окончательное решение - включать задание в тест или нет", - пояснила Вакуленко.

Возможны ли ошибки в системе

Руководительница УЦОКО заверила, что благодаря такому контролю системные или критические ошибки в НМТ практически невозможны. В то же время она признала, что в масштабах большой компьютерной системы нельзя на 100% исключить человеческий фактор.

"Возможны единичные опечатки или технические ошибки, но они не имеют системного характера", - подытожила она.

Читайте также о том, что в 2026 году участники НМТ будут сдавать задания по четырем дисциплинам - украинскому языку, математике, истории Украины и одному предмету на выбор. Общее время на работу составит 240 минут, которые распределены на два этапа с фиксированным перерывом.

Ранее мы писали о том, что регистрация на НМТ-2026 будет проходить с 5 марта по 2 апреля. Создать кабинет участника можно автоматически через приложение "Дія" или вручную на сайте УЦОКО.

