Кто составляет задания НМТ и как их проверяют на сложность: разъяснение УЦОКО

Разработка заданий для национального мультипредметного теста (НМТ) включает независимую экспертизу и апробацию на учениках. Такая система позволяет почти полностью исключить критические ошибки и сбалансировать сложность экзамена.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор УЦОКО Татьяна Вакуленко.
Главное:
По словам Вакуленко, ведомство не просто составляет тесты самостоятельно, а заказывает их у сертифицированных авторов. Это специалисты, которые прошли специальное обучение по тестологии и в совершенстве знают школьную программу.
Однако написание задания - это только начало. Каждый тест проходит через "фильтр" двух независимых экспертов, которые проверяют:
Прежде чем попасть в экзаменационную систему, задания проходят стадию апробации. Их дают решить выборке учеников или студентов, после чего специалисты по психометрическому анализу изучают статистику.
"После апробации к каждому заданию предоставляют параметры: сложность, когнитивный уровень, корреляция и тому подобное. Только на основе этих данных составители принимают окончательное решение - включать задание в тест или нет", - пояснила Вакуленко.
Руководительница УЦОКО заверила, что благодаря такому контролю системные или критические ошибки в НМТ практически невозможны. В то же время она признала, что в масштабах большой компьютерной системы нельзя на 100% исключить человеческий фактор.
"Возможны единичные опечатки или технические ошибки, но они не имеют системного характера", - подытожила она.
