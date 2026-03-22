Кто составляет задания НМТ и как их проверяют на сложность: разъяснение УЦОКО

Главное: Тесты пишут сертифицированные авторы-тестологи.

Каждый вопрос проходит через двух независимых экспертов.

Задания проверяют на реальных учениках (апробация) перед тем, как вынести на экзамен.

Сложность каждого вопроса высчитывают с помощью психометрического анализа.

Системные ошибки в НМТ почти невозможны, однако единичные опечатки не исключены.

Кто пишет задания

По словам Вакуленко, ведомство не просто составляет тесты самостоятельно, а заказывает их у сертифицированных авторов. Это специалисты, которые прошли специальное обучение по тестологии и в совершенстве знают школьную программу.

Однако написание задания - это только начало. Каждый тест проходит через "фильтр" двух независимых экспертов, которые проверяют:

соответствие программе;

корректность формулировок;

отсутствие фактических ошибок.

Тест-драйв на учениках: как определяют сложность

Прежде чем попасть в экзаменационную систему, задания проходят стадию апробации. Их дают решить выборке учеников или студентов, после чего специалисты по психометрическому анализу изучают статистику.

"После апробации к каждому заданию предоставляют параметры: сложность, когнитивный уровень, корреляция и тому подобное. Только на основе этих данных составители принимают окончательное решение - включать задание в тест или нет", - пояснила Вакуленко.

Возможны ли ошибки в системе

Руководительница УЦОКО заверила, что благодаря такому контролю системные или критические ошибки в НМТ практически невозможны. В то же время она признала, что в масштабах большой компьютерной системы нельзя на 100% исключить человеческий фактор.

"Возможны единичные опечатки или технические ошибки, но они не имеют системного характера", - подытожила она.