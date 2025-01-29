Хто продовжить боротьбу в Лізі чемпіонів: повний розклад матчів вирішального туру

Останній, 8-й тур основного раунду Ліги чемпіонів – особливий. Усі його 18 поєдинків будуть зіграні в один день, 29 січня. Більш того, стартують в один і той же час – о 22:00 за Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Тож, на вболівальників чекає розв'язка ігрового марафону, який розпочався в середині вересня 2024-го, а завершується наприкінці першого місяця нового року.

Усі учасники на даному етапі матимуть по 8 зіграних матчів. За їхніми підсумками стануть відомі: 8 команд, що напряму вийдуть до 1/8 фіналу, 16 колективів, які зіграють у першому раунді плей-офф та 12 невдах, що завершать виступи.

Перелік матчів 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів (29 січня, початок – о 22:00).

"Боруссія" Д – "Шахтар"

"Астон Вілла" – "Селтік"

"Баварія" – "Слован"

"Байєр" – "Спарта"

"Барселона" – "Аталанта"

"Брест" – "Реал"

"Динамо" З – "Мілан"

"Жирона" – "Арсенал"

"Зальцбург" – "Атлетіко"

"Інтер" – "Монако"

"Лілль" – "Фейєнорд"

"Манчестер Сіті" – "Брюгге"

ПСВ – "Ліверпуль"

"Спортінг" – "Болонья"

"Штурм" – "Лейпциг"

"Штутгарт" – ПСЖ

"Ювентус" – "Бенфіка"

"Янг Бойз" – "Црвена Звезда"

Топ-матчі ігрового дня

Фактично до топових можна віднести усі поєдинки, де вирішуються турнірні завдання. Для нас особливе значення мають ігри за участю команд, де грають українські легіонери.

Зокрема ми станемо свідками "українського протистояння" іспанської "Жирони" та англійського "Арсенала". От тільки для команди Віктора Циганкова в турнірі вже все втрачено. Натомість Олександр Зінченко з "канонірами" мають чудові шанси на потрапляння в топ-8. Лондонці зараз йдуть у таблиці третіми, одразу за "Ліверпулем" з "Барселоною", які вже виконали турнірне завдання. Втім, у разі власної поразки та збігу інших факторів "Арсенал" ще може вилетіти з чільної вісімки.

Португальська "Бенфіка" з Анатолієм Трубіним буди битися мінімум за нічию з італійським "Ювентусом". Цей результат влаштує португальців – врони зачепляться за плей-офф. Але й суперникам є за що битися – перемога дасть змогу туринцям претендувати на 4-е місце в таблиці.

Французький "Брест" після поразки від "Шахтаря" гратиме з мадридським "Реалом" Андрія Луніна. Обидві команди вже потрапили у стики та мають примарні шанси на прямий вихід до 1/8. Але є смисл битися, щоб мати більш вигідну позицію при жеребкуванні.

З інших матчів відзначимо битву за виживання англійського "Манчестер Сіті" з бельгійським "Брюгге". Бельгійці мають на бал більше, тому їх в очному протистоянні влаштує і нічия. А от команді Пепа Гвардіоли треба грати лише на перемогу. В іншому випадку "містяни" вперше з сезону-2012/13 можуть пролетіти повз плей-офф турніру.

Така ж доля може спіткати й французький ПСЖ, який на виїзді зійдеться з німецьким "Штутгартом". Обидва колективи, маючи по 10 очок, чіпляються за плей-офф. А особливість поєдинку в тому, що переможець гарантовано залишить за межами ЛЧ свого опонента.