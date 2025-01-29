"Боруссія" Д – "Шахтар". Хто переможе і чому: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" у заключному турі основного раунду Ліги чемпіонів- 2024/25 зіграє у гостях з дортмундською "Боруссією". Для виходу у плей-офф "гірникам" треба перемогти з якнайбільш великим рахунком. Але й цього може не вистачити.

Поєдинок "Боруссія" – "Шахтар" відбудеться 29 січня в німецькому Дортмунді. Гру прийме арена "Зігналь-Ідуна-Парк". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Підопічні Маріно Пушіча тиждень тому теж у Німеччині, але в місті Гельзенкірхені, здолали в рамках 7-го туру ЛЧ французький "Брест" (2:0). З того часу контрольних матчів не проводили, зосередившись на тренуваннях.

"Боруссія", в якої сезон продовжується, в минулі вихідні зіграла дома з бременським "Вердером" у 19-му турі Бундесліги. "Чорно-жовті" перед цим звільнили головного тренера Нурі Шахіна, тому командою керував тимчасовий наставник – данець Майк Туллберг. Господарі на 21-й хвилині залишились у меншості, вели в рахунку – 2:0, але не втримали перемогу – 2:2. "Боруссія" з 26-ма очками посідає в чемпіонаті Німеччини лише 11-е місце.

Натомість у Лізі чемпіонів німецька команда з 12-ма пунктами йде 14-ю. Вона гарантувала собі участь у плей-офф, але ще має шанси зачепитися за топ-8 – пройти напряму до 1/8 фіналу. Тож у матчі з "Шахтарем" у суперника також буде достатня мотивація.

У єврокубках "Боруссія" провела з українськими клубами 8 матчів: грала з "Шахтарем", київським "Динамо" та львівськими "Карпатами" . У 6-ти іграх німецька команда перемогла, 2 звела унічию і ще жодного разу не поступалась. Рахунок забитих та пропущених м'ячів – 20:8.

Рівно половину з цих матчів "чорно-жовті" провели з "Шахтарем". Історична статистикам для "гірників" невтішна: одна нічия та три поразки. Вперше шляхи суперників перетнулись у кваліфікації ЛЧ-2001/02 і тоді німці перемогли двічі (3:1, 2:0). Наступна зустріч була теж у ЛЧ, але вже в 1/8 фіналу розіграшу-2012/13. "Боруссія" знову впевнено пройшла "Шахтар" (3:0, 2:2).

Донецька команда доволі часто зустрічалась в єврокубках з представниками Німеччини: з 11-ма суперниками провела 26 поєдинків. В них здобула 9 перемог, 7 разів зіграла внічию та в 10-х іграх поступилась. Рахунок м'ячів – 29:50.

Що потрібно "Шахтарю" для виходу в плей-офф

Чемпіони України із 7-ма очками та різницею м'ячів "мінус 6" (7-13) посідають у турнірній таблиці 27-ме місце. Прохідна зона топ-24 закінчується на 10 балах. Останню прохідну сходинку зараз посідає німецький "Штутгарт", у якого 10 балів та різниця "мінус 1" (12-13).

Також по 10 очок мають португальські "Бенфіка" і "Спортінг" та французький ПСЖ. Набравши у останньому турі хоча б очко, кожна з цих команд уже стане недосяжною для "Шахтаря". Крім того, випередити "гірників" можуть англійський "Манчестер Сіті" та хорватське "Динамо" з Загреба, які мають по 8 пунктів.

Тому навіть перемога в останньому матчі над "Боруссією" ще не гарантує підопічним Маріно Пушіча продовження боротьби.

Потрібно також, щоб склалося ще три додаткові умови:

бодай одна з чотирьох команд, що мають 10 очок ("Бенфіка", ПСЖ, "Спортінг" та "Штутгарт") програла свій матч;

"Манчестер Сіті" та "Динамо" Загреб не виграли;

"Шахтар" має кардинально покращити свою різницю м'ячів: виграти з якнайбільшим рахунком.

Прогнози букмекерів

У майбутньому протистоянні букмекери бачать явним фаворитом німецьку команду. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу дортмундців приймає з коефіцієнтом 1,36, на нічию – 5,00, на виграш "Шахтаря" – 7,00.

Приблизно на тому ж рівні шанси суперників оцінюють українці з Favbet. Коефіцієнт на перемогу французького клубу вони встановили на рівні 1,40 бала. На успіх "Шахтаря" дають 6,80. Ціна нічиєї – 5,60.

Прогноз РБК-Україна

На фоні яскравої перемоги "Шахтаря" в минулому турі ЛЧ та очевидної вмотивованості "гірників" хочеться вірити у позитивний для них результат. Принаймні у цьому конкретному матчі (а не в ситуації з виходом у плей-офф взагалі).

Але "Боруссія" – це не "Брест" і не "Янг Бойз". Очевидно, що навіть у скрутному становищі, в якому команда опинилась зараз, вона вище класом за чемпіонів України. До того ж у німців є свої турнірні завдання у ЛЧ.

Тому спрогнозуємо, що "Шахтар" не піде з поля без забитого голу, але господарі заб'ють більше. Отже, поставимо – 3:1 на користь фіналіста Ліги чемпіонів.